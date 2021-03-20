台南山區台3線突擊取締改裝噪音車輛 竟有超過100分貝
台南山區台3線為通往山區景點，假日常有不當改裝產生高噪音車輛擾寧，台南市環保局會同警察局玉井分局、交通大隊、麻豆監理站共同執行聯合稽查，今在台3線369公里處鹿田派出所前攔查95輛，其中噪音檢測9輛，不合格6輛，交通違規12輛。除對噪音超標車輛將依違反噪音管制法開單處以1800元至3600元外，並依限通知召回這些違規車輛檢查，直到改回符合噪音標準排氣管為止，減少擾人噪音，維護安寧。
玉井警分局表示，所轄台3、台20及台84線等主要幹道，為前往曾文水庫、嘉義大埔、高雄甲仙或天池之主要道路，每逢周末例假日都吸引許多汽機車車隊湧入，平日除規畫取締超速等勤務外，假日也針對違規改裝與噪音等加強取締。
玉井分局長許敏能呼籲駕駛人勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，未來將持續配合環保局及麻豆監理站等單位強力執法，遏止違規改裝與噪音車，還給市民舒適寧靜的環境。
環保局長謝世傑說，未來仍會持續不定期聯合警察局、交通大隊、監理機關於各大重點路段取締改裝高噪音車輛，也會使用聲音照相針對不當改裝及不當操駕刻意製造噪音之車輛加強取締，車主或駕駛人勿心存僥倖，以免受罰。
環保局表示，超過管制標準車輛，往往都是不當改裝排氣管或拆除消音設備造成，檢測甚至有超出100分貝的噪音車，不僅擾寧也可能造成聽力受損，呼籲車主或駕駛人勿有不當改裝或製造噪音行為，以免造成當地居民困擾。一般電話鈴響音量大約在70分貝左右，已屬於讓人感到不舒服的噪音。
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