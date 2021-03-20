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影／高雄路樹突然倒下 砸中路過機車1騎士受傷
高雄市前鎮區保泰路1棵路樹3月18日晚間突然倒下，不巧潘姓男子騎機車路過，樹木壓中潘的機車，潘摔得人仰馬翻，臉部和手腳受傷。據了解，這棵樹大約有200公斤重，附近居民說幸好沒擊中騎士，不然會出人命。高雄市養工處正處理相關賠償事宜。
據前鎮區瑞平里長陳柏村向警方說，當天下午就曾有里民向他反映，這棵樹底部樹根像遭白蟻大面積侵蝕，可能會倒下來，他已通知養工處，安排隔天處理，沒想到當天晚間這棵樹就倒下，砸中機車騎士。
據了解，3月18日晚間7點多，41歲的潘姓男子騎車經過前鎮區保泰路，準備回家，突然這棵路樹倒下，不巧砸中潘的機車車頭，潘當場摔得人仰馬翻，臉部和手、腳擦傷，送國軍高雄總醫院治療，無生命危險。
員警據報趕去現場依車禍處理，並通知里長和養工處協助善後。警方發現潘的機車車頭嚴重損壞，說騎士只遭樹枝刮傷，幸好約200公斤重的路樹沒直接壓中騎士，否則後果不堪設想。警方擔心倒塌的路樹影響交通，當晚便與里長等人將路樹移開。
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