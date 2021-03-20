影／高雄路樹突然倒下 砸中路過機車1騎士受傷

高雄市前鎮區保泰路1棵路樹3月18日晚間突然倒下，不巧潘姓男子騎機車路過，樹木壓中潘的機車，潘摔得人仰馬翻，臉部和手腳受傷。據了解，這棵樹大約有200公斤重，附近居民說幸好沒擊中騎士，不然會出人命。高雄市養工處正處理相關賠償事宜。

據前鎮區瑞平里長陳柏村向警方說，當天下午就曾有里民向他反映，這棵樹底部樹根像遭白蟻大面積侵蝕，可能會倒下來，他已通知養工處，安排隔天處理，沒想到當天晚間這棵樹就倒下，砸中機車騎士。

據了解，3月18日晚間7點多，41歲的潘姓男子騎車經過前鎮區保泰路，準備回家，突然這棵路樹倒下，不巧砸中潘的機車車頭，潘當場摔得人仰馬翻，臉部和手、腳擦傷，送國軍高雄總醫院治療，無生命危險。