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老婦搭計程車迷途 警用日本演歌解危
高雄黃姓老婦搭計程車迷途，由計程車司機載至左營分局新莊派出所報案，經過警方耐心安撫下，藉由黃婦最喜愛的日本演歌卸下黃的心防，隨後藉警用系統找到黃的身分，順利將她送回家。
左營分局表示，黃婦（78歲）昨天上午搭上計程車後，向計程車司機表示要從仁武區坐到左營區尋找親戚，雖然黃不知道確切位置，但她稱到左營區辛亥路就能知道。沒想到黃婦到達辛亥路後，卻又支支吾吾，司機見狀只好找上警方求助，新莊所立即派遣陳姓警員到場。
由於黃婦身上未攜帶證件，也不記得家屬聯絡方式，黃見到警方神色又相當緊張，不願跟陳員回到派出所，這時陳員靈機一動，詢問起黃婦是否有喜愛歌曲，黃才緩緩道出喜歡「日本演歌」，陳隨即使用手機播放音樂，終於卸下黃婦心防。
回到派出所後，警方藉由人臉辨識系統找到黃婦身分，再聯絡上黃婦的女兒到派出所，順利助黃婦返家。
左營分局說，近年來人口日趨老化，失智老人隨之增加，往往一步出家門，就找不到回家的路，而家屬務必須要關心家中長輩，亦可至社會局申請安心手鍊，多一分關心，少一分擔心。
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