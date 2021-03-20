快訊

有感搖晃！日本東北宮城規模7.2地震 氣象廳急發布海嘯警報

福原愛媽媽「坐輪椅」現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女徒手爬鐵窗要從5樓頂到4樓墜樓亡 鄰居：看就怕怎敢爬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市復興路一處大型社區，租在4樓的梁姓女子，前天傍晚疑因未帶鑰匙，從5樓頂樓爬鐵窗要到4樓，卻不慎墜到1樓當場死亡。檢警相驗認為是徒手從頂樓爬下，抓著鐵窗一路往下時失手墜落，家屬得知意外相當難過。鄰居今天表示，社區已有多年，鐵窗都老舊，有的鏽蝕長青苔，看就害怕，怎會有人敢這樣爬。

檢警調查，這起墜樓案發生在前天傍晚近6時，租屋在4樓30多歲梁女，被鄰居發現從高處墜落1樓，警方到場時因頭顱破裂已經死亡。

檢警昨天相驗，發現5樓頂有攀爬留下的痕跡，梁女徒手爬下要抓鐵窗而下，擬從後陽台進入4樓住處，但不慎失手墜落，鐵窗及踩踏的遮雨棚都相當滑，沒有抓穩墜落，並無可疑。警方也查出梁女攀爬前有打電話給友人告知未帶鑰匙，沒多久就發生意外。

警方說，梁女獨自租屋居住，家人接獲通知十分意外。鄰居今天表示，社區已有多年，鐵窗都老舊，有的鏽蝕長青苔，看就害怕，怎會有人敢這樣爬。一名鄰居向警方表示，當時有聽到碰的很大聲響，出來看才發現有人墜落。

隆市一名女子疑未帶鑰匙，因攀爬頂樓到4樓途中墜樓身亡。記者游明煌／攝影
隆市一名女子疑未帶鑰匙，因攀爬頂樓到4樓途中墜樓身亡。記者游明煌／攝影

基隆

延伸閱讀

影／新北擁槍男見警上門秒變蜘蛛人 爬鐵窗想逃仍被逮

影／絕命影片曝光！男伸無影腳 女子墜樓亡

台南東山傳女子墜樓嚇壞路人 警釐清死因

高雄老翁墜鄰屋死亡 遭鄰宅鐵皮削斷腳

相關新聞

女徒手爬鐵窗要從5樓頂到4樓墜樓亡 鄰居：看就怕怎敢爬

基隆市復興路一處大型社區，租在4樓的梁姓女子，前天傍晚疑因未帶鑰匙，從5樓頂樓爬鐵窗要到4樓，卻不慎墜到1樓當場死亡。檢...

影／高雄路樹突然倒下 砸中路過機車1騎士受傷

高雄市前鎮區保泰路1棵路樹3月18日晚間突然倒下，不巧潘姓男子騎機車路過，樹木壓中潘的機車，潘摔得人仰馬翻，臉部和手腳受...

老婦搭計程車迷途 警用日本演歌解危

高雄黃姓老婦搭計程車迷途，由計程車司機載至左營分局新莊派出所報案，經過警方耐心安撫下，藉由黃婦最喜愛的日本演歌卸下黃的心...

台中婦人駕駛轎車與機車碰撞 20歲男騎士傷重死亡

台中市北區中清路與育德街口，今天中午11時14分發生死亡車禍，張女（53歲）駕駛自小客車沿中清路內側車道往英才路方向左轉...

自助KTV打架時有所聞 金門警方列巡查熱區加強臨檢

深夜問題多，早點回家最好！金寧鄉一家KTV昨日晚間疑似發生酒客吵架喧譁情事，幾乎快爆發糾紛與肢體衝突，金門縣警察局金城分...

新北市公有停管場管理員監守自盜 暗槓保管費遭訴

新北市公有停管場約聘僱管理員賴姓男子監守自盜，暗槓保管費9925元，中飽私囊，新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。