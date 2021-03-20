女徒手爬鐵窗要從5樓頂到4樓墜樓亡 鄰居：看就怕怎敢爬

基隆市復興路一處大型社區，租在4樓的梁姓女子，前天傍晚疑因未帶鑰匙，從5樓頂樓爬鐵窗要到4樓，卻不慎墜到1樓當場死亡。檢警相驗認為是徒手從頂樓爬下，抓著鐵窗一路往下時失手墜落，家屬得知意外相當難過。鄰居今天表示，社區已有多年，鐵窗都老舊，有的鏽蝕長青苔，看就害怕，怎會有人敢這樣爬。

檢警調查，這起墜樓案發生在前天傍晚近6時，租屋在4樓30多歲梁女，被鄰居發現從高處墜落1樓，警方到場時因頭顱破裂已經死亡。

檢警昨天相驗，發現5樓頂有攀爬留下的痕跡，梁女徒手爬下要抓鐵窗而下，擬從後陽台進入4樓住處，但不慎失手墜落，鐵窗及踩踏的遮雨棚都相當滑，沒有抓穩墜落，並無可疑。警方也查出梁女攀爬前有打電話給友人告知未帶鑰匙，沒多久就發生意外。