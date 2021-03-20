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行人死亡交通事故 北市警：晨間居多年齡層偏高

中央社 / 台北20日電

台北市交通大隊今天表示，今年統計至18日，北市行人交通事故死亡共12人，死者年齡層偏高，事發以晨間居多，肇因有違規過馬路等，除加強取締，應提醒高齡者穿越道路正確觀念。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
台北市交通大隊今天表示，今年統計至18日，北市行人交通事故死亡共12人，死者年齡層偏高，事發以晨間居多，肇因有違規過馬路等，除加強取締，應提醒高齡者穿越道路正確觀念。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

台北市交通大隊今天表示，今年統計至18日，北市行人交通事故死亡共12人，死者年齡層偏高，事發以晨間居多，肇因有違規過馬路等，除加強取締，應提醒高齡者穿越道路正確觀念。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，統計今年北市行人交通事故數據發現，截至18日止，有12人死亡，年齡層從54至98歲，發生時間以晨間居多，肇事原因有行人違規穿越馬路及車輛搶越行人穿越道。

警方指出，經統計，台北市65歲以上高齡人口逐漸攀升，高齡者可能因反應能力較低、疾病造成身體障礙及欠缺良好交通安全觀念等因素，導致發生交通事故及違規比例也偏高。

警方表示，為改善高齡行人安全問題，防制行人交通事故，會持續加強維護行人安全執法及高齡行人交通安全宣導，並加強取締車輛不禮讓行人、行人不依規定穿越道路，防範交通事故發生。

警方統計，1至2月取締車輛不禮讓行人違規件數，共2283件，較去年同期增978件；取締行人不依規定穿越道路，共4048件，較去年同期增2308件。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，車輛經行人穿越道不暫停禮讓行人，最高可處新台幣7200元；行人不依規定穿越道路，可處300至600元罰鍰。

警方建議，晚輩可多了解長輩用路習慣，提醒正確交通安全觀念，可協助添購攜帶發光照明配件或鼓勵搭大眾運輸工具。

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