假扮中醫幫民眾針灸自製藥劑 彰化男遭判7個月
55歲洪男沒有中醫師執照及藥師許可證，卻在彰化埤頭鄉開設中藥房，以中醫師自居，除幫民眾看診針灸外，還自製名為「胃苓散」等多種中藥粉劑，違反醫師法等法令遭判刑7個月。
根據彰化地方法院日前公布的刑事判決書，洪男在彰化埤頭鄉自民國107年起開設名為「和杏堂」的中藥房，洪男未曾取得醫師資格以及藥物生產製造許可，卻在和杏堂以中醫師自居，幫民眾看診、針灸，自製命名為「胃苓散」等23方中藥粉劑，販賣給民眾，向每人收取約新台幣2000元的醫療費用。
有民眾向警方報案指洪男的中藥房有問題，檢警109年8月中搜索調查後依違反醫師法等法令起訴洪男；洪男辯稱自己只是藥商而非中醫師，在中藥房是應客人要求製藥，至於被指控幫民眾針灸部分，洪男聲稱是用「好好針」，不是針灸。
但法官根據證人筆錄以及現場扣得的證物，認定洪男未取得合法醫師資格執行醫療業務，且有預先製造中藥，再販賣給問診民眾牟利的情形，已經違反醫師法及藥事法，判處有期徒刑7個月、緩刑2年，在緩刑期間須向公庫支付新台幣24萬元，全案仍可上訴。
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