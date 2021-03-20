快訊

有感搖晃！日本東北宮城規模7.2地震 氣象廳急發布海嘯警報

福原愛媽媽「坐輪椅」現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

假扮中醫幫民眾針灸自製藥劑 彰化男遭判7個月

中央社 / 彰化20日電

55歲洪男沒有中醫師執照及藥師許可證，卻在彰化埤頭鄉開設中藥房，以中醫師自居，除幫民眾看診針灸外，還自製名為「胃苓散」等多種中藥粉劑，違反醫師法等法令遭判刑7個月。

根據彰化地方法院日前公布的刑事判決書，洪男在彰化埤頭鄉自民國107年起開設名為「和杏堂」的中藥房，洪男未曾取得醫師資格以及藥物生產製造許可，卻在和杏堂以中醫師自居，幫民眾看診、針灸，自製命名為「胃苓散」等23方中藥粉劑，販賣給民眾，向每人收取約新台幣2000元的醫療費用。

有民眾向警方報案指洪男的中藥房有問題，檢警109年8月中搜索調查後依違反醫師法等法令起訴洪男；洪男辯稱自己只是藥商而非中醫師，在中藥房是應客人要求製藥，至於被指控幫民眾針灸部分，洪男聲稱是用「好好針」，不是針灸。

但法官根據證人筆錄以及現場扣得的證物，認定洪男未取得合法醫師資格執行醫療業務，且有預先製造中藥，再販賣給問診民眾牟利的情形，已經違反醫師法及藥事法，判處有期徒刑7個月、緩刑2年，在緩刑期間須向公庫支付新台幣24萬元，全案仍可上訴。

中藥 中醫

延伸閱讀

彰化百寶村完工倒數計時　四月底開放試營運一個月

彰化開放自採高麗菜3顆50元 不到半天已被掃了一半

「韓先生來敲門」今仍在彰化 韓國瑜訪花樹銀行郭俊銀

沃旭大彰化離岸風場 施工

相關新聞

女徒手爬鐵窗要從5樓頂到4樓墜樓亡 鄰居：看就怕怎敢爬

基隆市復興路一處大型社區，租在4樓的梁姓女子，前天傍晚疑因未帶鑰匙，從5樓頂樓爬鐵窗要到4樓，卻不慎墜到1樓當場死亡。檢...

影／高雄路樹突然倒下 砸中路過機車1騎士受傷

高雄市前鎮區保泰路1棵路樹3月18日晚間突然倒下，不巧潘姓男子騎機車路過，樹木壓中潘的機車，潘摔得人仰馬翻，臉部和手腳受...

老婦搭計程車迷途 警用日本演歌解危

高雄黃姓老婦搭計程車迷途，由計程車司機載至左營分局新莊派出所報案，經過警方耐心安撫下，藉由黃婦最喜愛的日本演歌卸下黃的心...

台中婦人駕駛轎車與機車碰撞 20歲男騎士傷重死亡

台中市北區中清路與育德街口，今天中午11時14分發生死亡車禍，張女（53歲）駕駛自小客車沿中清路內側車道往英才路方向左轉...

自助KTV打架時有所聞 金門警方列巡查熱區加強臨檢

深夜問題多，早點回家最好！金寧鄉一家KTV昨日晚間疑似發生酒客吵架喧譁情事，幾乎快爆發糾紛與肢體衝突，金門縣警察局金城分...

新北市公有停管場管理員監守自盜 暗槓保管費遭訴

新北市公有停管場約聘僱管理員賴姓男子監守自盜，暗槓保管費9925元，中飽私囊，新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。