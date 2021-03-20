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國道工作車變換車道遭追撞 國10交通受阻近1小時

聯合報 / 記者邱奕能林保光／即時報導

高速公路局工作車今天上午在國道10號撿拾高速公路垃圾，開在緩撞車後方的導引標誌工作車變換車道，遭後方直行的轎車追撞，工作車再推撞前方的緩撞車，司機腳部受傷，送醫治療。確實肇事原因正國道第五警察大隊調查。

國道五隊表示，今天上午11時20分許，高公局的工作車隊在國道10號東向1.9公里，沿途撿拾國道垃圾，其中陳姓司機（56歲）駕駛導引標誌工作車，在車隊後方，正由中線車道變換到內車道，因未注意後方來車，才遭原行駛在內車道的轎車追撞，陳的導引標誌工作車在受撞擊時，再向前推撞前方的緩撞車。

導引標誌工作車陳姓司機腳受傷，送義大醫院治療，轎車黃姓駕駛人（56歲）和緩撞車司機薛姓男子（61歲）未受傷。警方對3人酒測，都無酒精反應。

因國道工作車車禍，致國道10號東向交通受阻，直到高公局另派2輛緩撞車抵達，警方在今天中午12時16分排除車禍現場，國道交通才恢復順暢。據警方了解，是工作車變換車道不當，要對司機開罰單，但確實肇事原因仍須調查。

國道工作車今天在國道10號出車禍。記者邱奕能／翻攝
國道工作車今天在國道10號出車禍。記者邱奕能／翻攝
國道工作車今天在國道10號出車禍。記者邱奕能／翻攝
國道工作車今天在國道10號出車禍。記者邱奕能／翻攝

國道 高速公路

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