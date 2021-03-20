影／這家輪胎行不賣輪胎 警破獲職業賭場逮29名賭客

台南市安南區安和路段一鐵皮屋工廠懸掛輪胎行招牌，不但沒任何商品展示，也不賣輪胎，且深夜時段經常人車聚集，台南市警三分局覺得可疑，今天凌晨1時當場查獲一天九牌賭場，查扣抽頭金2500元、賭資1萬元及天九牌、骰子等證物，警方依涉賭博罪嫌將蔡姓主持人移送法辦外，28名８、９年級生賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

警方調查，該輪胎行卻不賣輪胎，而且深夜時段經常人車聚集，形跡可疑，蒐證後發現該輪胎行掛羊頭賣狗肉，實際上是間職業賭場，出入賭客幾乎都是８、９年級生，多是鄰近地區宮廟年輕會眾，自以為藏匿處所絕對不會被發現，卻不知早已被警方盯上，掌握相關跡證。

今天凌晨1時，市警三分局偵查隊、督察組及和順派出所等相關單位動員優勢警力，當場查獲這天九牌賭場，查扣抽頭金2500元、賭資1萬元、天九牌1副、骰子等證物，將主持人及賭客共29人一網打盡，統統帶回分局偵辦。