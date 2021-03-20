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國6埔里隧道聯結車不明自撞 西向車道封閉近2個小時

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

國道6號埔里隧道今天清晨一輛聯結車西行，準備進入埔里隧道時，因不名原因撞向隧道路口，導致聯結車打橫阻礙車輛通行，國道警方封閉愛蘭交流道西向匝道入口，西向車道封閉一個多小時，嚴姓司機酒測值為0。警方提醒，進出隧道容易產生「眩光效應」，行經隧道應減速慢行，避免影響視線釀成車禍

國道第7警察隊今天清晨5時45分接獲報案，國道6號西向車道埔里隧道口。一輛聯結車不明原因自撞隧道入口右側牆壁，因為聯結車體阻礙車道，地面又有柴油外洩，第7警察隊為了拖離聯結車，也避免車流繼續回堵，封閉愛蘭交流道西向入口匝道，同時引導西向車輛改走台14線，再由國姓交流道接回國道6號。

因事故現場散落車輛零件及路面油漬，暫時管制西向入口以及主線進行拖吊及工務段清掃車道，後方回堵車流則先行引導下愛蘭交流道離開國道，到7時40分恢復全線通車。

聯結車嚴姓駕駛（55歲）車禍後自行脫困，他的酒測值為零，正由警方調查釐清。第7警察隊大隊長李信義說，進出隧道容易因眩光效應造成視線模糊，行經隧道時應減速慢行，才能避免意外發生。

國道6號埔里隧道西向車道今天清晨一輛聯結車自撞護欄，警方封閉愛蘭交流道西向入口匝道。圖／讀者提供
國道6號埔里隧道西向車道今天清晨一輛聯結車自撞護欄，警方封閉愛蘭交流道西向入口匝道。圖／讀者提供
駕駛朋友進出隧道容易因眩光效應造成視線模糊，行經隧道路段應減速慢行，注意車道狀況。
駕駛朋友進出隧道容易因眩光效應造成視線模糊，行經隧道路段應減速慢行，注意車道狀況。
國道6號埔里隧道西向車道入口，砂石車自撞現場一片狼籍。圖／讀者提供
國道6號埔里隧道西向車道入口，砂石車自撞現場一片狼籍。圖／讀者提供
國道6號埔里隧道西向車道入口，砂石車自撞現場一片狼籍。圖／讀者提供
國道6號埔里隧道西向車道入口，砂石車自撞現場一片狼籍。圖／讀者提供

國道 埔里 車禍

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