影／警巡察驚見婦人身體不適 自備高壓氧氣瓶即刻救援

台中市和平警分局警員昨晚執行聯合查察勤務時，到偏遠山區訪視獨居老夫妻，敲門許久仍無人回應，從窗戶發現婦人坐在沙發上疑似身體不適，員警立即進門查看，婦人表示因血壓低暈眩，員警拿出隨身攜帶的高壓氧氣瓶急救，並立即就醫治療。

和平警分局天輪派出所副所長林晉祿、警員沈耿立，昨晚6時40分許，到和平區天輪里訪視獨居的老夫妻時，因敲門許久無人回應，於是從窗户查看屋內情形，發現66歲吳姓婦人坐在客廳沙發上表情難受，疑似身體不適，丈夫則剛好外出。

兩員警見狀，立即進入屋內，吳婦表示自己可能因血壓過低，造成暈眩不適。員警立即拿出自備氧氣瓶讓婦人吸氣急救，並提供糖果補充血糖，吳婦身體狀況得以舒緩，婦人與丈夫也頻頻感謝員警即刻救援。