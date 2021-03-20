屢傳職業大賭場隱身社區 警躲藏車內4小時凌晨逮獲48人

台南市屢傳有職業賭場藏身社區民宅，永康員警監控躲在車內4小時，撞破不鏽鋼鐵門逮人。警方表示，今天凌晨1點在永康區竹園二街民宅查獲「天九牌職業大賭場」，逮捕王姓負責人、陳姓屋主兼把風、載送賭客蔡姓工作人員及賭客45人總共48人；詢問後依賭博罪嫌送辦王姓負責人等3人，45名賭客依社會秩序維護法裁處。不過現場只查扣抽頭金僅2500元、賭資11萬餘元及天九牌1付及骰子50顆等證物。

永康分局表示，日前接獲情資在永康區有職業大賭場，追查發現最近流竄到永康區竹園二街民宅內，歷經多日蒐集情資探訪跟監，終在今凌晨1時許見時機成熟一舉破獲。