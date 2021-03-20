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屢傳職業大賭場隱身社區 警躲藏車內4小時凌晨逮獲48人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市屢傳有職業賭場藏身社區民宅，永康員警監控躲在車內4小時，撞破不鏽鋼鐵門逮人。警方表示，今天凌晨1點在永康區竹園二街民宅查獲「天九牌職業大賭場」，逮捕王姓負責人、陳姓屋主兼把風、載送賭客蔡姓工作人員及賭客45人總共48人；詢問後依賭博罪嫌送辦王姓負責人等3人，45名賭客依社會秩序維護法裁處。不過現場只查扣抽頭金僅2500元、賭資11萬餘元及天九牌1付及骰子50顆等證物。

永康分局表示，日前接獲情資在永康區有職業大賭場，追查發現最近流竄到永康區竹園二街民宅內，歷經多日蒐集情資探訪跟監，終在今凌晨1時許見時機成熟一舉破獲。

員警指出，賭場隱匿社區民宅，蒐證人員為了躲避賭場巡場人員及疑為把風套有狗嘴套的小黑狗，提前於賭場開張前4小時即躲窩坐於車內監控，視時機成熟後，先由員警假扮路過民眾控制把風人員，再由其他同仁持搜索票強勢攻門，一舉將賭客成擒送辦。

警躲藏車內4小時凌晨逮獲48人。記者周宗禎/翻攝
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警躲藏車內4小時凌晨逮獲48人。記者周宗禎/翻攝
警躲藏車內4小時凌晨逮獲48人。記者周宗禎/翻攝
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警躲藏車內4小時凌晨逮獲48人。記者周宗禎/翻攝

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