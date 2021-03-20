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影／國中生暗夜下觀音山迷路受困墳場驚魂 報路燈定點獲救

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。

本月14日兩名15歲國中學生胡男與鄭男相約到五股區觀音山健行，因錯過了公車車班，靠著導航GPS徒步下山，沒想到導航到觀音山的墳墓，當時天色已經逐漸昏暗，晚上6時許學生越走越害怕趕快打110報警，警方指示二人就近找路燈並回報燈桿編號，五股分駐所警員余福雄、楊閔鈞接獲通報立即上山尋找，花了大約20分鐘，總算在一處偏僻山路上發現兩名學生，結束了一場迷途驚魂。

山上岔路多不易尋人，警方開啟警報器，並打電話詢問學生是否聽到警報器的聲音來判斷距離遠近，另外藉由詢問學生所在位置的燈桿編號，沿路觀察路燈的號碼，當發現越來越接近學生所報的號碼時，果然順利的找回兩位學生。

兩位學生身體都沒有大礙，警方立即協助聯絡家人，告訴家人警察已經找到他們了，不用擔心安全問題。警方隨後駕駛巡邏車將兩名學生載到山下的公車站，讓兩位學生順利回家。

警方呼籲民眾出遊最好能結伴同行，隨身攜帶手機並注意電源是否充足，若發生迷路情況可以立即撥打110，警方會即刻協助。

新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市兩名國中學生日前相約登觀音山，暗夜下山迷困墳場，報路燈編號定點求救，蘆洲員警即刻救援，成功送返家。記者王長鼎／翻攝

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