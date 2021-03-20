聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／啃老男討錢不成家門口縱火 隨意在大樓電梯裡小便
台北市20歲王姓男子無業，整天遊手好閒，只知跟從事清潔員的母親討錢，遭母親埋怨，拒絕往來，日前他又跑回家按門鈴，見母親不開門，竟在家門口縱火，他胞兄在家裡聞到燒焦味，趕出門滅火並報警，警方詢後將王依公共危險罪嫌送辦。
據了解，王曾侵佔大樓住戶信件、打管理員、在大樓一樓掏出生殖器公然猥褻。他除是地方頭痛人物，還是個「啃老族」，母親從事清潔員，薪資每月兩萬多，王卻時常跟母親要錢，要不成就毆打，法院核發保護令，令王與母親須保持距離。
警方調查，王今年2月23日早上8點多，跑回家狂按門鈴，母親見她又要討錢，拒絕開門，王竟從口袋掏出一包藥袋，拿出打火機點燃，他胞兄在家裡聞到燒焦味，立刻出來滅火並報警。
王遭逮後坦承犯行，警方詢後將他依公共危險罪嫌送辦。據了解，王在縱火前2周，還在大樓電梯隨意小便，看見的住戶得知又是王所為，只能無奈搖頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言