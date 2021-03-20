影／啃老男討錢不成家門口縱火 隨意在大樓電梯裡小便

台北市20歲王姓男子無業，整天遊手好閒，只知跟從事清潔員的母親討錢，遭母親埋怨，拒絕往來，日前他又跑回家按門鈴，見母親不開門，竟在家門口縱火，他胞兄在家裡聞到燒焦味，趕出門滅火並報警，警方詢後將王依公共危險罪嫌送辦。

據了解，王曾侵佔大樓住戶信件、打管理員、在大樓一樓掏出生殖器公然猥褻。他除是地方頭痛人物，還是個「啃老族」，母親從事清潔員，薪資每月兩萬多，王卻時常跟母親要錢，要不成就毆打，法院核發保護令，令王與母親須保持距離。

警方調查，王今年2月23日早上8點多，跑回家狂按門鈴，母親見她又要討錢，拒絕開門，王竟從口袋掏出一包藥袋，拿出打火機點燃，他胞兄在家裡聞到燒焦味，立刻出來滅火並報警。