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語言障礙婦路中閒晃警馳援 遠方傳來急喊聲：那是我妹

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

48歲的邱姓女子有語言障礙，16日深夜走失在街頭，經路人報警，警前往處理，她支支吾吾無法正確回答。幸警方靈機一動，立刻利用人臉辨識系統，迅速查出邱姓女子身分。警注意到其住家就在前方不遠處，正準備直接將邱女帶返家休息時，1名男子匆匆趕來急喊：「等一下！這是我妹妹！」

台中市警三分局立德派出所警員張家順、黃祥豪，本月16日晚間10時，獲報前往東區大振街與建德街口協助迷失老人，員警趕到現場，報案人緊緊拉住1名年約50歲的婦人，向警方表示，她見這名婦人隻身走在路中間非常危險，拉住她時才發現其似乎不太會講話，便請警方前來協助。

警與她交談後，察覺她疑有言語障礙，對於自己的姓名及住址等個人資料，均支支吾吾無法正確回答。幸警方靈機一動，立刻利用人臉辨識系統，迅速即查出48歲的邱姓女子身分。員警注意到其住家就在前方不遠處，正準備直接將邱女帶返家休息時，1名男子匆匆趕來急喊：「等一下！這是我妹妹！」

經警了解，邱女有言語障礙，僅能透過單詞表達，平時都有家人照看，從來沒有走失紀錄，這次家人發現其單獨外出緊張不已，趕緊先分頭尋找，若遍尋不著便打算至派出所協尋，適才遠遠看到前方有警車的警示燈閃爍，正打算上前求助，沒想到還沒報警，警方便已經找到妹妹了。

48歲的邱姓女子有語言障礙，深夜走失在街頭，警見她支支吾吾無法正確回答，立刻利用人臉辨識系統，迅速查出邱姓女子身分。警注意到其住家就在前方不遠處，正準備直接將邱女帶返家休息時，1名男子匆匆趕來急喊：「等一下！這是我妹妹！」。圖／警方提供
48歲的邱姓女子有語言障礙，深夜走失在街頭，警見她支支吾吾無法正確回答，立刻利用人臉辨識系統，迅速查出邱姓女子身分。警注意到其住家就在前方不遠處，正準備直接將邱女帶返家休息時，1名男子匆匆趕來急喊：「等一下！這是我妹妹！」。圖／警方提供

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