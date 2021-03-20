語言障礙婦路中閒晃警馳援 遠方傳來急喊聲：那是我妹

48歲的邱姓女子有語言障礙，16日深夜走失在街頭，經路人報警，警前往處理，她支支吾吾無法正確回答。幸警方靈機一動，立刻利用人臉辨識系統，迅速查出邱姓女子身分。警注意到其住家就在前方不遠處，正準備直接將邱女帶返家休息時，1名男子匆匆趕來急喊：「等一下！這是我妹妹！」

台中市警三分局立德派出所警員張家順、黃祥豪，本月16日晚間10時，獲報前往東區大振街與建德街口協助迷失老人，員警趕到現場，報案人緊緊拉住1名年約50歲的婦人，向警方表示，她見這名婦人隻身走在路中間非常危險，拉住她時才發現其似乎不太會講話，便請警方前來協助。

警與她交談後，察覺她疑有言語障礙，對於自己的姓名及住址等個人資料，均支支吾吾無法正確回答。幸警方靈機一動，立刻利用人臉辨識系統，迅速即查出48歲的邱姓女子身分。員警注意到其住家就在前方不遠處，正準備直接將邱女帶返家休息時，1名男子匆匆趕來急喊：「等一下！這是我妹妹！」