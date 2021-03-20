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4樓女租客疑未帶鑰匙頂樓攀爬墜樓亡 警：遮雨棚濕滑
基隆市復興路一處社區，住在4樓的梁姓租屋女子，昨天傍晚疑因未帶鑰匙，從頂樓爬遮雨棚要從陽台進入屋內，可能因濕滑不慎墜落1樓，附近住戶聽到撞擊聲響查看發現倒地不起，嚇了一跳，警方獲報趕至發現已當場死亡。警方已報請檢方相驗，釐清死因。
檢警指出，這起墜樓案發生在昨天傍晚近6時，復興路有一處社區的租屋在4樓女子，年約30多歲，被鄰居發現從高處墜落1樓，警方到場時因頭顱破裂已經死亡。警方到頂樓查看，發現有頂樓的女兒牆到4樓的遮雨棚都有攀爬的痕跡，懷疑可能是忘了帶鑰匙攀爬時墜落。
警方調閱附近監視器追查，並查手機通聯，查出死者在攀爬前有打電話給友人說忘帶鑰匙，但數分鐘後即發生墜樓意外，研判是不慎墜落，沒有可疑跡證，已報請檢方釐清死因，也通知家屬，梁女平時一個人自己住在4樓，為承租房客。
警方查訪鄰居，鄰居說，有聽到碰的好大一聲，出來看就有人墜落了，附近住戶多有設遮雨棚，不清楚怎會有人從頂樓爬下。
市警第四分局表示，民眾忘帶鑰匙可花錢請鎖匠、找親友或者請警方協助，可提供一些管道幫忙，基隆因為多雨，遮雨棚多濕滑，即使天晴也可能有青苔，管線、遮骨棚、鐵窗如果要當成攀爬的使力點，都有可能因鏽蝕或者脆化造成危險。
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