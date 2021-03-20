快訊

改名吃鮭魚後捐萬元做公益 「取之於鮭魚，用之於社會」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4樓女租客疑未帶鑰匙頂樓攀爬墜樓亡 警：遮雨棚濕滑

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市復興路一處社區，住在4樓的梁姓租屋女子，昨天傍晚疑因未帶鑰匙，從頂樓爬遮雨棚要從陽台進入屋內，可能因濕滑不慎墜落1樓，附近住戶聽到撞擊聲響查看發現倒地不起，嚇了一跳，警方獲報趕至發現已當場死亡。警方已報請檢方相驗，釐清死因。

檢警指出，這起墜樓案發生在昨天傍晚近6時，復興路有一處社區的租屋在4樓女子，年約30多歲，被鄰居發現從高處墜落1樓，警方到場時因頭顱破裂已經死亡。警方到頂樓查看，發現有頂樓的女兒牆到4樓的遮雨棚都有攀爬的痕跡，懷疑可能是忘了帶鑰匙攀爬時墜落。

警方調閱附近監視器追查，並查手機通聯，查出死者在攀爬前有打電話給友人說忘帶鑰匙，但數分鐘後即發生墜樓意外，研判是不慎墜落，沒有可疑跡證，已報請檢方釐清死因，也通知家屬，梁女平時一個人自己住在4樓，為承租房客

警方查訪鄰居，鄰居說，有聽到碰的好大一聲，出來看就有人墜落了，附近住戶多有設遮雨棚，不清楚怎會有人從頂樓爬下。

市警第四分局表示，民眾忘帶鑰匙可花錢請鎖匠、找親友或者請警方協助，可提供一些管道幫忙，基隆因為多雨，遮雨棚多濕滑，即使天晴也可能有青苔，管線、遮骨棚、鐵窗如果要當成攀爬的使力點，都有可能因鏽蝕或者脆化造成危險。

4樓女租客疑未帶鑰匙頂樓攀爬墜樓亡。記者游明煌／攝影
4樓女租客疑未帶鑰匙頂樓攀爬墜樓亡。記者游明煌／攝影

基隆 房客

延伸閱讀

影／絕命影片曝光！男伸無影腳 女子墜樓亡

台南東山傳女子墜樓嚇壞路人 警釐清死因

高雄老翁墜鄰屋死亡 遭鄰宅鐵皮削斷腳

13歲女硬推婦人墜樓 確認她「當場死亡」才轉身離去

相關新聞

語言障礙婦路中閒晃警馳援 遠方傳來急喊聲：那是我妹

48歲的邱姓女子有語言障礙，16日深夜走失在街頭，經路人報警，警前往處理，她支支吾吾無法正確回答。幸警方靈機一動，立刻利...

4樓女租客疑未帶鑰匙頂樓攀爬墜樓亡 警：遮雨棚濕滑

基隆市復興路一處社區，住在4樓的梁姓租屋女子，昨天傍晚疑因未帶鑰匙，從頂樓爬遮雨棚要從陽台進入屋內，可能因濕滑不慎墜落1...

北市防疫旅館失火 45人緊急移置

台北市復興南路一段一家防疫旅館於昨凌晨3點左右發生火警，警消獲報後立即趕往現場撲滅火勢，現場無人員傷亡，消防局共疏散47...

被野生的鮭魚撞！汐五高架車禍 肇事駕駛真的叫「鮭魚」

昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，國道巡邏車到場處理，發現駕駛小貨車李姓...

影／又有霸凌？！北市某高職女學生遭扯髮拖行踹打

網路匿名交流平台Dcard近日出現一則「幫高調，台北某高職因感情糾紛發生霸凌事件？」，貼文中有3段影片，影片中可看到一名...

防火觀念向下紮根 高雄消防人員前進校園

為讓防火、防災觀念向下紮根，高雄市消防局第四大隊第三中隊右昌分隊昨天上午特別到轄區內的莒光國小辦理消防體驗活動，由小隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。