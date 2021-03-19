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被野生的鮭魚撞！汐五高架車禍 肇事駕駛真的叫「鮭魚」

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，國道巡邏車到場處理，發現駕駛小貨車李姓男子疑似車多未保持安全車距，不慎追撞前方休旅車，李男僅右腳輕微擦挫傷，表示可自行就醫。

無辜被撞的陳姓男子僅有車損，陳妻事後在道路交通事故當事人登記聯單上，看到肇事車主的大名「李鮭魚」，昨上傳到臉書社團上，還打趣說， 「到底有多大的機率會被鮭魚撞到？」引起網友留言說，真是「史上第一位被（鮭魚）撞到。」

國道警察第一大隊勤務指揮中心昨天晚上6時49分接獲通報，國道1號汐五高架南向27公里三重路段，有2部車發生事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後檢傷，小貨車李姓駕駛右腳輕微猜挫傷，表示再自行就醫。

據了解，李姓男子（36歲）昨晚駕駛小貨車從環河北路出發要回家，行經國道1號汐五高架南向27公里三重路段，因前方車流回堵走走停停，李男煞車不及，追撞前方陳姓男子（39歲）駕駛的休旅車，小貨車擋風玻璃碎裂掉滿地，所幸2人都有繫妥安全帶，李男僅右腳輕微擦挫傷，2車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步調查釐清。

國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，因大名叫「鮭魚」，讓被撞車主家人覺得真是太巧合。記者王長鼎／翻攝
昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，因大名叫「鮭魚」，讓被撞車主家人覺得真是太巧合。記者王長鼎／翻攝
昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，因大名叫「鮭魚」，讓被撞車主家人覺得真是太巧合。記者王長鼎／翻攝
昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，因大名叫「鮭魚」，讓被撞車主家人覺得真是太巧合。記者王長鼎／翻攝
昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，因大名叫「鮭魚」，讓被撞車主家人覺得真是太巧合。記者王長鼎／翻攝
昨天下班時段在國道1號汐五高架南向27公里三重路段，國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，因大名叫「鮭魚」，讓被撞車主家人覺得真是太巧合。記者王長鼎／翻攝
國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，大名叫「鮭魚」。記者王長鼎／翻攝
國道警方獲報2輛汽車發生事故，經查疑似追撞前車肇事的小貨闖駕駛李姓男子，大名叫「鮭魚」。記者王長鼎／翻攝

國道 鮭魚 車禍

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