原為南美巫師祭典用 男子製「相思湯」毒品落網

張姓男子涉嫌以二級毒品DMT提煉「相思湯」，透過網路分身販售，這種毒品原為南美巫師通靈祭典所用強烈迷幻藥。刑事局南打獲報日前當場查扣製毒用品，訊後依毒品罪嫌送辦。

南部打擊犯罪中心接獲情資後會同南投縣政府警察局刑警大隊共組專案小組，3個多月來依檢舉情資細部查證，鎖定犯嫌身分及藏身處所。由於監控台中市北區這處民宅內不時飄出惡臭，與製造毒品檢舉情資相符，報請台中地檢署10日逮捕張嫌到案。

檢警兵分3路搜索，現場查扣相思樹皮粉末、有機溶劑、化學藥劑、電熱鍋爐、玻璃器皿、濾網、PH酸鹼測定儀、電子煙霧化器等證物。張嫌為規避查緝，使用不同網路身分在線上購物網站分多次、向不同賣家購入製毒所需相關化工原料與器材。全案訊後11日依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌解送中檢偵辦。

南部打擊犯罪中心指出，二甲基色胺（DMT）為列管二級毒品，該成分存在於多種植物中，藉由加熱、萃取將成分提煉取出，又有「死藤水」、「相思湯」等別稱。作用跟LSD迷幻藥相似，原為南美巫師通靈祭典時飲用，近年來歐美、澳洲相當風行，人體只要攝取6到20毫克，僅需5到10分鐘即可產生強烈迷幻效果，在澳洲當地每公克市價約250澳幣，約新台幣5700元。

警方指出，「二甲基色胺」在國外雖被視為「軟性藥品」、「娛樂用藥」，然依我國法令仍明訂為第二級毒品，提醒莘莘學子勿因一時好奇或受同儕影響輕易試毒，對於身體健康將會造成不可逆影響。