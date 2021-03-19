防火觀念向下紮根 高雄消防人員前進校園

為讓防火、防災觀念向下紮根，高雄市消防局第四大隊第三中隊右昌分隊昨天上午特別到轄區內的莒光國小辦理消防體驗活動，由小隊長陳明佐帶領隊員、義消到場，瘦到全校師生熱烈歡迎。

這次動態消防體驗項目分別是濃煙體驗、滅火器操作，藉由教導每位小朋友消防常識，讓防火、防災觀念向下紮根，消防體驗活動受到學校校長、師生熱烈迴響，且受益良多。

右昌分隊表示，因應楠梓為大樓林立城市，加上清明節即將到臨，為增進學生防火防災安全之觀念，校方與右昌分隊共同舉辦消防體驗活動。靜態課程授課由隊員葉正傑講解住宅用火災警報器操作與用途、居家防範電器火災宣導、清明節掃墓人離火熄宣導。

另外，右昌消防隊特別準備小小精美宣導品，激起學生鬥志更加投入參與有獎徵答，答對者將獲得精美宣導品，全校師生反應非常熱烈。