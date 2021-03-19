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男子登抹茶山疑中暑暈倒 緊急送醫仍不治
宜蘭縣礁溪鄉抹茶山近年來成為熱門登山景點，但有1名45歲葉姓男子今天在登山途中疑似中暑暈倒，當時已無生命徵象，經緊急送醫急救後還是宣告不治。
宜蘭縣消防局上午11時獲報，礁溪鄉聖母山莊通天橋往抹茶山朝聖地約1公里處，有1名45歲葉姓男子疑似中暑暈倒，無生命徵象，當時有山友在現場先以CPR（心肺復甦術）為葉男急救。
消防局表示，經當地消防分隊出動救護車前往搶救後，已將葉男搬運護送下山，送往礁溪杏和醫院急救。
杏和醫院指出，葉男經搶救後還是在下午3時宣告不治。
宜蘭縣消防局表示，聖母登山步道海拔最高約950公尺，途中所耗的體力及時間非一般遊客可輕易勝任，加上山上氣候多變化及海拔陡升等因素，容易體力不濟並導致呼吸急促及暈眩等症狀，呼籲民眾登山應衡量體力。
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