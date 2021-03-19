最壞示範！小學旁喬債不成 2運將當街互毆雙雙送辦

台北市一所國小旁昨晚發生互毆案件，蔡姓運將原與陳姓婦人在計程車上喬債，陳婦討債不成，找來王姓運將助陣，王到場將蔡強拉下車，蔡則隨地撿起一支水管反擊，水管應聲斷裂，蔡還揚言上車拿刀報復，所幸轄區警方及時到場制止，事件才未越演越烈，警方介入後將蔡、王兩人雙雙送辦。

警方調查，57歲蔡男平時開計程車載客維生，與陳姓婦人有債務糾紛，昨晚9時，陳婦在一名莊姓友人陪同下，到萬華區桂林路、昆明街口，進入蔡男計程車上談判債務，她討債不成，找來同樣開計程車的66歲王姓男子到場助陣。

未料，王男到場後情緒高漲，直接將蔡男強拉下車。蔡男說，當時他車窗沒關，王男一到就從窗外毆打他頭部、胸部，還將他硬拖下車，「簡直是暴力討債！」

王男則說，自己並未出手打人，反倒是蔡男先提出「在車上談不方便」，雙方下車要到路邊談判，蔡卻趁隙撿起地上的水管，反手打人；水管應聲斷裂後，蔡還揚言上車拿刀報復。

轄區龍山派出所警方獲報到場後，立刻將蔡、王2人支開，蔡男起初情緒失控，不斷對王男叫囂，經員警喝止才漸漸冷靜。警方表示，滋事3人僅稱滬有債務糾紛，但不願說明細節，因蔡、王互毆而未提告，全案警詢後依社會秩序維護法送辦。

依社會秩序維護法規定，加暴行於人者，或互相鬥毆者，或意圖鬥毆而聚眾者，可處1萬8000元以下罰緩；警方呼籲，民眾若互相發生糾紛，應理性處理，勿以暴力排解，若有違法行為發生，警方絕不寬貸。