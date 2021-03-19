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三重珠寶大盜落網 警政署長陳家欽：抓過他2次、狡猾又危險

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市三重區昨發生銀樓搶案，警方鎖定主嫌陳清課等3人，得手3000萬元金飾等財物，今在花蓮逮到人，由於陳過去就是珠寶銀樓大盜，警政署長陳家欽20年前就抓過他2次，陳今天到桃園市警局主持桃竹竹苗分區刑事會報表示，陳清課手法狡猾、奮力抵抗，但巧合的是2度都在花蓮落網。

陳家欽表示，因涉及昨天新北市三重銀樓搶案，新北警方很快鎖定對象，確認犯嫌就是陳清課，新北市警察局長黃宗仁告訴他時，自己就有特別提醒黃，陳清課過去曾蒙面強盜，專門搶銀樓、珠寶，甚至侵入住宅的強盜案，作案手法、過去犯罪模式狡猾。

陳說，尤其陳清課都會持有槍械、開山刀，也曾在戒護就醫時，主導挾持劫囚逃逸成功，所以他曾經抓過對方2次，也提醒黃宗仁需要圍捕，因擔心陳清課會抗拒、拒捕，過去的作案手法可能和警察對抗，圍捕務必提醒安全，果然圍捕時，同仁就搜出2把已經上膛的槍械，

陳家欽說，陳清課過去從竊盜開始犯案，還有侵入住宅綁被害人洗劫財務，還對銀樓、珠寶業搶劫，為讓逃逸寶著贓物在脫罪，因此相當不配合，絕對從頭到尾都否認犯罪、所得贓物藏匿處所。以及共犯的行蹤，都堅不吐實。

陳表示，在沒有獲得很大的證據前，一定按兵不動，蒐集到具體成熟證據才會行動，讓陳清課無法在狡辯；陳也說，很巧合的在於，陳清課2001年在花蓮被逮，這次犯下銀樓搶案也是逃到花蓮被圍捕，兩次違法都是在花蓮，法網恢恢，警察讓他沒有僥倖心理。

警政署長陳家欽20年前就抓過陳清課2次。記者曾健祐／攝影
警政署長陳家欽20年前就抓過陳清課2次。記者曾健祐／攝影

銀樓 警察

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