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影／巷口轉彎她這樣衝出去！阿伯險被撞 訐譙女騎士
臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，近日有一支影片引發網友熱烈留言，高雄一名女騎士騎車在巷口轉彎時，因直接加速右轉，險與另一名騎機車直行的阿伯擦撞，之後她再度繞過阿伯的機車，差點再釀擦撞。女騎士似乎不知危險，阿伯氣噗噗加油門追上前去，攔下女騎士火大開罵，但看過影片的網友，都一面倒支持阿伯。
網友們紛紛表示：「感謝阿伯的正義，這三寶女騎士真的欠修理」、「遇到壞人了吼！」、「這次阿伯是對的」、「我猜那個三寶到現在都還不知道自己錯在哪」、「明明一直在看有沒有來車，但還是直接噴出去」、「不要命的出彎，這種騎法真的太可怕！」、「愛剪線不打燈，想切就切，阿伯替天行道！爽!!!」、「阿伯不是壞人，他是妳的貴人！」
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