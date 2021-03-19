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台北市某私立職校女同學互毆扯頭髮 旁人圍觀不救

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

社交平台上流傳三支影片，影片內容為一名女同學疑似遭霸凌，旁邊還有許多圍觀同學，影片引起網友的討論，教育局表示此事為校園衝突事件並非霸凌，校方則表示，當日已通報校安中心，最後得知是場誤會，但學生在情緒控管上有些不妥。

網友從該影片認出為台北市某私立職校，影片中一名女學生遭另一名女學生拉扯頭髮，雙方從樓梯間拉扯至樓層平面，遭毆打的女學生試圖還擊，但隨即遭施暴者拉扯、拳打腳踢，旁邊則有多名學生圍觀。

教育局表示，校園衝突是發生在1月中旬上學期的事情，原因是因其中一方沒有經過對方同意，就把訊息流傳出去。

教育局表示，此事並非霸凌，而是屬於校園衝，校方已請雙方家長來協調，同學在情緒管控、互動上不太恰當，雙方家長也互相道歉，校園衝突事件不只是懲處而已，要教育他們，校方也已和學生溝通，並輔導教育。

該校校長指出，發生衝突當天已通知校安中心，對兩位學生進行輔導，最後得知是場誤會，學生在情緒控管上有些不妥，「感謝各界的關心，事情都已經解決。」

台北市某私立職校女學生遭另一名女學生拉扯頭髮。圖／摘自網路
台北市某私立職校女學生遭另一名女學生拉扯頭髮。圖／摘自網路

教育局 霸凌

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