快訊

鮭魚「回流」！北市兩天52人改名 今已11人改回

日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／運將加油站上廁所遭鋼珠槍擊 警逮怪客聲稱把玩槍

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市泰山區1間加油站近日疑似連續遭人射擊鋼珠彈攻擊，13日深夜甚至有1名計程車司機前往消費時，遭子彈劃傷手臂當場見血。員警稍後在地上找到1枚鋼珠、牆上發現1個彈著點，員工聲稱這是第2次發生槍擊，警方昨晚逮獲涉案林姓男到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依傷害、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

49歲黃姓司機13日深夜11時許，前往泰山區新北大道七段與明志路口的加油站，上完廁所之後順便走到加油島購買機油，右上臂突然被劃出1道傷口當場見血。他嚇了一大跳，原本以為被惡作劇，後來得知竟然可能是有人拿空氣槍射擊鋼珠隨意攻擊陌生人，感到更可怕。

加油站員工聲稱這已是近日第2次發生，第1次因為無人受傷，沒有報警，13日晚上11時39分起，大約4分鐘內被開3槍，其中1槍打傷計程車司機，員工懷疑鋼珠彈是從新北大道對面大樓發射，事後已將數支監視器鏡頭轉向馬路蒐證。

黃姓司機不滿加油站未事先提醒消費者小心，害他無端受傷，當晚就醫包紮並報警。員警在地上找到1枚鋼珠、牆上發現1個長寬各約2公分的彈著點，並且到對面大樓查訪，但是某些住戶無人應門。

林口警方過濾追查出林姓男子（33歲）涉有重嫌，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，追查發現林男於事情曝光後，在三重區、新莊區四處躲藏，沿途購買行動電話、網卡（SIM卡）等通信設備，昨晚在中和區民安街一帶查獲到案，在林嫌泰山區3樓租屋處、汽車後行李箱，搜出2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶。

林男供稱，因在加油站對面3樓租屋處把玩空氣槍，不慎擊發才會打中加油站及無辜的計程車司機，並非有意。警詢後今天依傷害、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

黃姓計程車司機日前到加油站消費無端遭槍擊，林口警方昨晚逮獲涉嫌開槍的林姓男子到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓計程車司機日前到加油站消費無端遭槍擊，林口警方昨晚逮獲涉嫌開槍的林姓男子到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓計程車司機日前到加油站消費，竟無端疑遭鋼珠彈劃傷右上臂。圖／報系資料照
黃姓計程車司機日前到加油站消費，竟無端疑遭鋼珠彈劃傷右上臂。圖／報系資料照
黃姓計程車司機日前到加油站消費無端遭槍擊，林口警方昨晚逮獲涉嫌開槍的林姓男子到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓計程車司機日前到加油站消費無端遭槍擊，林口警方昨晚逮獲涉嫌開槍的林姓男子到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓計程車司機日前到加油站消費無端遭槍擊，林口警方昨晚逮獲涉嫌開槍的林姓男子到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓計程車司機日前到加油站消費無端遭槍擊，林口警方昨晚逮獲涉嫌開槍的林姓男子到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝

加油站 計程車

延伸閱讀

紅樹林太茂密鳥類無法覓食 新北19日開剪

運將到加油站借廁所竟遭鋼珠槍擊 員工聲稱非首次

加油站供過於求 全台關掉200多家

中年男至高雄加油站內廁所輕生 員工清掃時發現

相關新聞

影／運將加油站上廁所遭鋼珠槍擊 警逮怪客聲稱把玩槍

新北市泰山區1間加油站近日疑似連續遭人射擊鋼珠彈攻擊，13日深夜甚至有1名計程車司機前往消費時，遭子彈劃傷手臂當場見血。...

北市防疫旅館凌晨火警 47名房客緊急疏散

台北市復興南路一段附近一家防疫旅館今天凌晨發生火警，警消獲報撲滅火勢，未有人員傷亡，共疏散47名房客，初步調查疑電器因素...

半工半讀女高中生狗狗走失難過 桃警人車潮中認出小狗

桃園市中壢警分局自強所員警昨晚巡邏發現一隻走失的狗，乍看就覺得「面熟」，腦海突然連結前幾天有人到所裡希望幫忙找愛犬，狗狗...

影／從鹿場到三義 警追數十公里捕獲牛樟竊賊

鍾姓男子涉嫌在苗栗縣南庄鹿場部落盜取牛樟木，昨天上午9點多以小貨車載出時，被眼尖的員警發現，通報沿線各派出所加強攔查，但...

基隆民宅神明桌冒火 住警器大響驚醒熟睡女逃出救一命

基隆市七堵區福二街今天上午6點多，一處民宅發生火警，屋內已起火燃燒，消防人員10分鐘就將火勢撲滅，所幸屋內一名20多歲女...

18歲無照少年偷開賓士撞違規左轉重機 騎士命危搶救中

18歲蔡姓少年今天晚間賓士車出門，撞上未依號誌燈左轉的傅姓重機騎士（28歲），傅被撞後失去生命徵象，經醫院急救恢復呼吸心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。