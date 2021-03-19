影／運將加油站上廁所遭鋼珠槍擊 警逮怪客聲稱把玩槍

新北市泰山區1間加油站近日疑似連續遭人射擊鋼珠彈攻擊，13日深夜甚至有1名計程車司機前往消費時，遭子彈劃傷手臂當場見血。員警稍後在地上找到1枚鋼珠、牆上發現1個彈著點，員工聲稱這是第2次發生槍擊，警方昨晚逮獲涉案林姓男到案，查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，今依傷害、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

49歲黃姓司機13日深夜11時許，前往泰山區新北大道七段與明志路口的加油站，上完廁所之後順便走到加油島購買機油，右上臂突然被劃出1道傷口當場見血。他嚇了一大跳，原本以為被惡作劇，後來得知竟然可能是有人拿空氣槍射擊鋼珠隨意攻擊陌生人，感到更可怕。

加油站員工聲稱這已是近日第2次發生，第1次因為無人受傷，沒有報警，13日晚上11時39分起，大約4分鐘內被開3槍，其中1槍打傷計程車司機，員工懷疑鋼珠彈是從新北大道對面大樓發射，事後已將數支監視器鏡頭轉向馬路蒐證。

黃姓司機不滿加油站未事先提醒消費者小心，害他無端受傷，當晚就醫包紮並報警。員警在地上找到1枚鋼珠、牆上發現1個長寬各約2公分的彈著點，並且到對面大樓查訪，但是某些住戶無人應門。

林口警方過濾追查出林姓男子（33歲）涉有重嫌，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，追查發現林男於事情曝光後，在三重區、新莊區四處躲藏，沿途購買行動電話、網卡（SIM卡）等通信設備，昨晚在中和區民安街一帶查獲到案，在林嫌泰山區3樓租屋處、汽車後行李箱，搜出2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶。