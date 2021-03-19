阿里山森林火警搶救 落石彈跳致一名救援林務人員受傷

阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝 嘉義縣阿里山鄉森林火警，火勢延燒到台18線阿里山公路下方，還有縣道169線達邦公路附近，早上9點多1名林務局人員搶救滅火時，遭掉落的落石砸中腹部，送往聖馬爾定醫院樂野醫療站檢傷，幸無大礙。

嘉義林管處副處長李定忠說，林務人員因落石彈跳，砸傷腹部，檢傷治療，到上午10點，燃燒面積1公頃，目前已有空中勤務總隊調派一架直升機滅火，受限地形，陸軍航特部未出動直升機。

由於燃燒處陡峭，加上久旱少雨乾燥，火勢不斷延燒，燃燒面積約1公頃，阿里山公路68.7公里至69.2公里處雙向封閉，呼籲請民眾勿上山。