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阿里山森林火警搶救 落石彈跳致一名救援林務人員受傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
嘉義縣阿里山鄉森林火警，火勢延燒到台18線阿里山公路下方，還有縣道169線達邦公路附近，早上9點多1名林務局人員搶救滅火時，遭掉落的落石砸中腹部，送往聖馬爾定醫院樂野醫療站檢傷，幸無大礙。

嘉義林管處副處長李定忠說，林務人員因落石彈跳，砸傷腹部，檢傷治療，到上午10點，燃燒面積1公頃，目前已有空中勤務總隊調派一架直升機滅火，受限地形，陸軍航特部未出動直升機。

由於燃燒處陡峭，加上久旱少雨乾燥，火勢不斷延燒，燃燒面積約1公頃，阿里山公路68.7公里至69.2公里處雙向封閉，呼籲請民眾勿上山。

李定忠說，火警位置陡峭近90度，人員難到達，加上大多是竹林、草生地，燃燒速度快，設置防火林帶，因久未下雨，未發揮阻隔，火警上方臨阿里山公路，目前控制不要讓火舌往上竄，下方嘉169線，控制不要往下竄燒，附近有福山部落，努力控制避免延燒。

阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝
阿里山森林火警搶救 落石彈跳 1名林務人員腹部受傷。記者魯永明 /翻攝

阿里山 火災

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