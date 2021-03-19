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北市防疫旅館凌晨火警 47名房客緊急疏散

中央社 / 台北19日電

台北市復興南路一段附近一家防疫旅館19日凌晨3時許發生火警，警消半小時內撲滅火勢，未有人員傷亡，共疏散47名房客。（翻攝照片） 中央社
台北市復興南路一段附近一家防疫旅館19日凌晨3時許發生火警，警消半小時內撲滅火勢，未有人員傷亡，共疏散47名房客。（翻攝照片） 中央社
台北市復興南路一段附近一家防疫旅館今天凌晨發生火警，警消獲報撲滅火勢，未有人員傷亡，共疏散47名房客，初步調查疑電器因素釀火災。台北市觀傳局表示，將協助房客入住其他防疫旅館。

台北市警消凌晨3時獲報，復興南路一段附近一棟12層樓建物發生火警，派出大批消防人員到場發現，地點為防疫旅館，且2樓外牆招牌已起火，立即拉水線搶救，並疏散房客。

警消在半小時內撲滅火勢，火警造成防疫旅館招牌燒毀，燃燒面積約5平方公尺，疏散18名男子、29名女子，共47名房客，未有人員傷亡，初步調查疑電器燃燒造成火警，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

警消表示，發生火警的防疫旅館共住47人，其中2人檢疫期滿自行離開，另45人由衛生局聯繫防疫計程車把人接往其他檢疫所；經詢問房客，發生火警時，警報器有出現聲響。

台北市政府觀光傳播局指出，發生火災時，防疫旅館第一時間立即通報警消，且協助處理疏散房客並通報觀傳局，業者也跟衛生局配合把檢疫房客移置至其他檢疫所。

觀傳局表示，此防疫旅館近期也會有其他防疫旅客入住，將會協助移轉至其他防疫旅館，並把今天發生的案例向其他防疫旅館宣導，防範類似意外。

防疫旅館 火災

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