台南某幼兒園疑虐童 市府調查裁罰

台南市某幼兒園遭指以橡皮筋及罰站凌虐一名2歲女童，台南市政府已裁罰新台幣10萬5000元，涉案教保員接受調查是否適任。

南市府教育局今天說，家長2月4日反映幼兒手腕有紅色傷痕，疑遭教保員不當對待，教育局和南市府社會局隔天到園調查。社會局依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰6萬元，教育局也對園方管理疏失（不當管教、師生比不符及未依規定編班）併罰4萬5000元。

至於涉案教保員是否適任，教育局表示，「教保機構不適任教保人員及其他服務人員認定委員會」2月底開會，但缺乏幼兒手腕受傷原因可連結行為人的直接證據，尤其審認不得擔任教保人員涉及當事人工作權保障，決定另組調查小組以求周延。教育局尊重委員會決定，持續追蹤及追究相關責任。

2歲女童2月4日被母親接送下課時不停哭泣，母親發現女兒雙手疑有勒痕，就醫診斷是線性瘀傷，母親隨即提告幼兒園。