半工半讀女高中生狗狗走失難過 桃警人車潮中認出小狗

女學生到派出所一眼就認出是自己的狗，蹲下來摸著他，狗馬上就搖尾巴示好。記者鄭國樑／翻攝 桃園市中壢警分局自強所員警昨晚巡邏發現一隻走失的狗，乍看就覺得「面熟」，腦海突然連結前幾天有人到所裡希望幫忙找愛犬，狗狗長得像飼主描述的樣子，於是帶牠回派出所，並通知飼主前來認領，果然幫毛小孩順利返家。

警方今天上午表示，小狗主人是半工半讀的女高中生，15日凌晨許慌張走進自強派出所，表示家裡小狗走丟了，希望警方幫忙找，員警細問犬隻的特徵，請主人留下聯繫電話。長黃冠貿、警員陳冠晟於昨晚8點巡邏，在中壢區興仁路二段發現這隻小狗，在大馬路上沒目標地走也沒人照顧，有時還一直跟著路人走。

黃冠貿和同事覺得小狗不像是附近常碰到的流浪狗，身上也都很乾淨，仔細查看後發現很可能是女學生的小狗，於是載回派出所安，回程路上狗狗可能沒安全感又有敵意，咬了警手好幾口，幸好員警帶著防割手套，回派出所後通知飼主指認。