聽新聞
test
0:00 / 0:00
半工半讀女高中生狗狗走失難過 桃警人車潮中認出小狗
桃園市中壢警分局自強所員警昨晚巡邏發現一隻走失的狗，乍看就覺得「面熟」，腦海突然連結前幾天有人到所裡希望幫忙找愛犬，狗狗長得像飼主描述的樣子，於是帶牠回派出所，並通知飼主前來認領，果然幫毛小孩順利返家。
警方今天上午表示，小狗主人是半工半讀的女高中生，15日凌晨許慌張走進自強派出所，表示家裡小狗走丟了，希望警方幫忙找，員警細問犬隻的特徵，請主人留下聯繫電話。長黃冠貿、警員陳冠晟於昨晚8點巡邏，在中壢區興仁路二段發現這隻小狗，在大馬路上沒目標地走也沒人照顧，有時還一直跟著路人走。
黃冠貿和同事覺得小狗不像是附近常碰到的流浪狗，身上也都很乾淨，仔細查看後發現很可能是女學生的小狗，於是載回派出所安，回程路上狗狗可能沒安全感又有敵意，咬了警手好幾口，幸好員警帶著防割手套，回派出所後通知飼主指認。
女學生趕來一看就說是她的狗，開心的摸著牠還一直跟牠說話，小狗也興奮的一直搖著尾巴。女學生說這幾天一直擔心狗在外面流浪飢腸轆轆，可能被欺負，她想到就難過胃口也變差，感謝員警把這件事放在心上，敏銳的觀察力找到狗狗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言