影／從鹿場到三義 警追數十公里捕獲牛樟竊賊

鍾姓男子涉嫌在苗栗縣南庄鹿場部落盜取牛樟木，昨天上午9點多以小貨車載出時，被眼尖的員警發現，通報沿線各派出所加強攔查，但對方在南庄大橋拒檢逃逸，員警除通報圍捕，並尾隨在後追趕數十公里，上午10點多追到三義鄉時，小貨車拒不停檢且蛇行駕駛，企圖擦撞後方警車，過程險象環生，最後警方以警車阻擋將車攔停，但竊嫌用黑色頭巾蒙臉下車逃離，員警在附近搜索還是將鍾姓男子逮住，查獲總重632公斤的54塊牛樟木，全案依竊盜、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送法辦。

頭份警分局陸家派出所所長高耀芳昨天上午9點多發現一輛小貨車疑似載運大量牛樟，由鹿場往南庄方向行駛，他隨即通報南庄沿線各所加強攔查；南庄分駐所長陳昱升、警員邱炳翰在南庄大橋南側橋頭發現這輛車並上前盤查，但駕駛拒檢逃逸，陳昱升等人立即通報勤務指揮中心攔截圍捕，並尾隨在後追趕，上午10點多追至三義鄉雙湖村時，三義分駐所的支援巡邏車也趕到，隨即加入圍捕，但嫌犯仍拒不停檢，還蛇行駕駛企圖擦撞後方警車，險象環生。

經頭份、苗栗三義警方聯手，以警車車身阻擋方式，將嫌犯的車輛強制擋下，但駕駛下車立即以黑色頭巾蒙臉逃逸，所長陳昱升、警員邱炳翰在附近民宅搜尋，最後於一處民宅前將被通緝的鍾姓男子逮捕，在貨車車斗查獲牛樟木塊54塊共632公斤。涉案的鍾姓男子去年6月也曾因偷竊牛樟木，在南庄東河村風美山區被陳昱升等員警逮捕過，連續2年栽在陳的手裡。

頭份警分局長何孟宗表示，刑法第135條加重妨害公務罪今年1月22日生效，對公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，且以駕駛動力交通工具犯之者，加重處6個月以上、5年以下有期徒刑，這次竊賊拒捕逃逸甚至衝撞警車致警車受損，分局除依竊盜等罪嫌移送外，另將依加重妨害公務罪法辦，嚴懲不法。