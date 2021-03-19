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基隆民宅神明桌冒火 住警器大響驚醒熟睡女逃出救一命

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆民宅神明桌冒火，住警器大響驚醒熟睡女逃出救一命。記者游明煌／翻攝
基隆民宅神明桌冒火，住警器大響驚醒熟睡女逃出救一命。記者游明煌／翻攝

基隆市七堵區福二街今天上午6點多，一處民宅發生火警，屋內已起火燃燒，消防人員10分鐘就將火勢撲滅，所幸屋內一名20多歲女子，在在房間睡覺聽到屋內火災警報器鈴聲出來查看，發現火光趕緊打119，火警警報器大響救了她一命。

基隆市消防局表示，今天上午6點多獲報後，立即派出5個消防分隊、出動12輛消防車、2輛救護車，26名消防員趕往搶救，所幸經過消防員緊急射水灌救，10分鐘就將火勢撲滅，屋內被燒得焦黑，神明桌附近疑為起火點，消防局採證調查起火原因。

消防人員灌救時，林姓報案人是屋主女兒，已經逃出來，沒有大礙，她向消防人員說，起火當時她在房間睡覺時，聽到屋內火災警報器鈴聲出來查看，發現客廳神桌冒出火光，見狀趕緊通報119，才逃一劫。

消防局表示，寢室是休息及睡眠場所，是警覺性最低場所，有可能火災就是未將香菸的菸頭正確熄滅、高功率的電器未關閉或錯誤使用等因素，未免火災擴大導致寢室休息者未能及時應變，寢室安裝住宅用火災警報器可及早逃生。

而廚房為住宅大量用火之場所，尤其是煮飯臨時有事離開但未關閉火源，經常導致火災，為了能及早提醒住宅成員，廚房安裝住宅用火災警報器是有其必要性。樓梯及走廊是住宅中煙流及火流主要行進路徑，為了能及早偵知火災發生，樓梯跟走廊安裝住宅用火災警報器也是有其必要性。

基隆民宅神明桌冒火，住警器大響驚醒熟睡女逃出救一命。記者游明煌／翻攝
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基隆民宅神明桌冒火，住警器大響驚醒熟睡女逃出救一命。記者游明煌／翻攝
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火災 消防員

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