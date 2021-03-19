新北銀樓搶案逮到七旬高齡搶匪 懷疑是一幫老炮兒犯案

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區18日上午發生銀樓搶案，3名歹徒綑綁70歲蕭姓老闆，搜刮市價約3千多萬元的400多兩黃金及鑽石、翡翠，得手之後逃逸。專案小組19日凌晨遠赴花蓮，逮捕到其中1名高齡70歲的陳姓搶匪，懷疑都是一幫老輩嫌犯幹下此案。

警方在昨天案發之後，鎖定其中1名陳姓嫌犯自銀樓離開時，被1輛轎車接應逃脫，沿途鎖定車輛追至高雄市，於昨晚7時許在高雄市仁武區查獲負責開車的50歲夏姓女子，但她供稱只是負責接送，不知陳嫌搶銀樓。

陳嫌從新北逃到高雄之後，又購買台鐵323車次自強號從高雄逃往花蓮，專案小組會同鐵路警察局，今天凌晨0時許在台鐵花蓮車站逮捕高齡70歲的陳嫌，並在他身上搜出2把改造手槍，但是沒有銀樓遭搶的黃金、鑽石等贓物。

包括昨天中午在新北市中和區被逮捕的63歲彭姓男子，警方發現相關犯嫌年齡都偏高，懷疑是一幫幹練的「老輩分搶匪」，目前仍擴大追查在逃共犯和贓物。

三名歹徒衝進銀樓，二話不說就對70歲老闆拳打腳踹。記者林昭彰／翻攝
三名歹徒衝進銀樓，二話不說就對70歲老闆拳打腳踹。記者林昭彰／翻攝

銀樓 鑽石

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