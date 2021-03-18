無照少年偷開賓士撞違規左轉重機 騎士命危搶救中
18歲蔡姓少年今天晚間賓士車出門，撞上未依號誌燈左轉的傅姓重機騎士（28歲），傅被撞後失去生命徵象，經醫院急救恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房。
警方調查，蔡姓少年剛滿18歲，尚未考取汽車駕照，今天晚間9時許他趁父親上班，偷偷將父親的賓士車開出門，卻在行經新北市新莊區新北大道往桃園方向時，撞上自新北大道往新莊方向、未待左轉號誌燈亮起便左轉往壽山路的傅姓騎士，隨後賓士車失控撞向一旁民宅，鐵捲門被撞凹一個大洞，所幸民宅內無人在內。
當場失去生命徵象的傅姓騎士經送往林口長庚急救，稍早已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察；蔡姓少年右腳擦挫傷，無大礙，目前正在醫院，由奶奶陪同。
蔡姓少年父親下班後聽聞兒子闖下大禍，連家都沒回就趕到現場了解，他表示不知兒子為何偷開車子外出，語氣不知所措。
警方表示，因車禍波及，目前新北大道南下部分路段封閉管制，正在釐清車禍發生經過，後續將依法針對雙方違規行為逕行舉發，並依法處理。
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