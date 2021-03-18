女組頭獲釋 警：方仰寧扛壓力鍋率南警建功

「還好女組頭最後是平安獲釋…」台南永康林姓女組頭13日凌晨在白河關子嶺遭擄，台南警方為偵辦這棘手重大刑案，結合刑事局南打及市刑局及各警分局投入偵辦，生死未卜的渾沌案情，最後奇蹟性戲劇收場，局長方仰寧扛下壓力鍋，率領警方打出漂亮一仗。

台南政壇人士說，大台南治安向來平穩，然去年以降，幾件指標性重大刑案處理過程瑕疵，遭外界放大檢視，警界承受前所未有的壓力；兩年換了四任警察局長，更讓外界不可思議，對改善治安未見明顯改變。

尤其，方仰寧甫到任，面對頻頻冒出的重大刑案，壓力可想而知；甚至連市長黃偉哲日前都以「上任迄今還沒放假過」、「過年也在警局過」，出面為方緩頰。

這次女組頭遭擄，台南市刑大組「0313」專案小組馬不停蹄投入偵辦。尤其，案發到破案每天早晚兩場專案會議，方仰寧都親自出席，聽取案情偵辦進度，與同仁就後續偵辦作為交換意見。

曾出席專案會議的幹員私下說，從頭到尾局長就是嚴肅一號表情，「沒看到他笑過」，尤其，又發生交大同仁尋短憾事，壓力可想而知。

「還好，最後是戲劇性喜劇收場。」據知，專案小組評估，因林女遭擄走，家屬從頭到尾遲未接獲勒贖電話，研判案情時，一度懷疑恐遭撕票，後續引發的政治效應，更讓方仰寧及警方承受更大壓力。雖然昨有傳出肉票還活著，警直到收網最後一刻，仍無十足把握。