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高市議長被查助理費 副議長：這是歷史共業、釐清就好

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議長曾麗燕因助理費之事被檢調約談，高雄市議會副議長陸淑美說，助理費之事以前就查過，可說是歷史共業，相信檢調問清楚之後，曾麗燕會沒有事。

高雄市議會人員說，今天早上近7時30分，調查人員持搜索票到議會，要議會提供高雄縣市合併之後、第1屆到第3屆議會曾麗燕的助理和支給助理費等相關資料，約1小時後離去。

議會表示，議會補助市議員助理費每個月24萬元，由議員調配給助理，議員確定助理名單、薪給額度之後，把資料交給議會，議會按月匯入相關薪資到助理個人金融帳戶，助理人數較多的議員，可能在24萬元之外另支給助理薪資，所有議員助理不管是不是由議會匯給薪資，議員都要以雇主身分為助理辦理勞健保。

高雄市縣市合併之前，原高雄市議員被檢調查過涉詐領助理費之事，當時已當議員的曾麗燕不在被調查之列，據了解，今天檢調要議會提供的資料，也不包括原高雄市議會的資料，是以合併之後共3屆議員任內的資料。

陸淑美受訪時表示，助理費的事以前就查過，這是歷史共業，相信曾麗燕應該沒有問題，查清楚就好，對於明年的選舉不會有什麼影響；議員做選民服務，要請多位助理，議會補助的24萬元通常不夠，很多議員要再多支出好幾十萬元助理費。

高雄市議長曾麗燕因助理費的事今天被調查，議會議長室今天照常辦公。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議長曾麗燕因助理費的事今天被調查，議會議長室今天照常辦公。記者楊濡嘉／攝影

高雄市 薪資 縣市合併

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