開賓士撞死妙齡女落跑！他自稱肇事投案 警指有這疑點
台中市南區東興路與三民西路口凌晨發生賓士車闖紅燈撞超商貨車，超商貨車上女乘客李女頭部重創死亡，賓士車駕駛逃逸；下午一名王姓男子投案，自稱肇事，是車主友人。警方查出車主姓陳，迄下午都找不到人，認為全案有疑點，進一步釐清。
警方調查，林男(43歲)今天凌晨3時58分，駕駛超商貨車搭載李姓女友(22歲)沿台中市東興路往文心南七路直行，行經東興路與三民西路口時，一輛黑色賓士車發生碰撞，林姓男子身體擦挫傷，李女飛出車外頭部重創，送醫急救無效。
警方調查，李女疑未繫上安全帶，從擋風玻璃噴飛車外；肇事賓士車駕下車徒步離開。林男向警方表示，負責從超商送貨到集散區，都是夜間運送，李女今天陪他發生意外。
警方查出賓士車車主是29歲陳男，家裡在大雅區經營刀廠，上午到陳住處查訪，但陳不在家，陳妻也聯絡不上。
王姓男子（45歲）在下午出面自首，自稱是陳男朋友，今天凌晨與陳男喝酒，因陳男酒醉，請他開車，肇事時陳男並未在車上。由於陳男迄今未出面，親友都聯絡不上，警方已經採證，並調監視器釐清。
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