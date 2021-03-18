欠錢不還涉放鞭炮恐嚇 新北警逮2人送辦
張姓男子離職前向謝姓老闆借錢，疑因不滿被催討，他竟夥同官姓友人深夜跑到老闆家樓下丟鞭炮恐嚇，驚動居民。警方獲報調閱監視器，火速鎖定逮捕涉案2嫌，依恐嚇罪送辦。
新北市新莊區一處民宅16日晚間11時許傳出鞭炮聲響，附近住戶驚醒，警方獲報趕抵現場調查發現，26歲謝姓住戶是鷹架工廠老闆，曾借給離職的23歲張姓員工約新台幣10萬元，多次催討未果，雙方疑有糾紛。
警方調閱監視器，發現2名男子騎機車雙載，騎到巷弄內停妥後，其中一名男子先按電鈴，但沒人回應，另名男子從置物箱拿出物品，放在馬路上，直接用打火機點燃，瞬間火光四射。
警方鎖定張姓男子、21歲官姓男子，連夜查緝到案；張男供稱，他現在沒工作也沒錢還，卻屢遭討債，他質疑當初沒借那麼多，因沒立借據，懷疑老闆灌水，才會找朋友去向他抗議，2人也坦承放鞭炮，詢後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署送辦。
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