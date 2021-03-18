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影／台南博奕林姓女大亨被綁今獲釋 她：我沒事
台南市31歲林姓女大亨被綁下午獲釋，警方專案小組得知到她的住處了解事發經過；被害人意識清楚，家人表示她沒有受到肢體傷害。
林姓女子13日凌晨前往白河關子嶺崁頂福安宮拜拜，下山途中在離廟約6公里外的175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，女子強遭擄走，開車的司機兼保鏢遭6人打傷，警方初步調查，疑為下注簽賭引發糾紛有關，林女被擄走後至今下落不明，歹徒也未與林女家人連絡，原本警方擔心她的安危，不過下午傳出她已獲釋，目前員警到他的住處了解事發經過。
警方13日在新化區找到嫌犯作案車輛，採證追查嫌犯身分，今天逮捕兩名嫌犯及約詢兩名關係人，都移送地檢署複訊，兩名嫌犯將聲押。
據了解，林女約兩個月前因簽注金額與往來其中一名熟客發生下注糾紛，金額約數十萬元，事後對方曾放話要教訓林女，林女也曾回話「沒在怕！」，雙方多次怒嗆言語衝突，林女的友人曾開車去撞擊對方大門等處，警方懷疑，林女此次遭擄走與此有關，不排除對方教唆擄人，持續深入釐清中。
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