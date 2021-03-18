獨／遭擄女組頭身穿名牌 出入有高級休旅車及司機接送

遭擄走的林女家住台南市永康區，出入有高級休旅車及司機接送，令人側目，地方人士說，林女身上包包、衣物裝飾經常是一系列名牌，此次疑博奕糾紛出事，令地方震驚。

業界人士說，林女這次遭擄走，遲遲沒下落，懷疑可能因林女熟諳博奕系統操作等細節流程，林女遭人擄走，不談贖金，有刻意拖延癱瘓其博奕流程，影響金流調度意味。

據了解，林女是一名前台南縣議員的乾妹妹，已淡出政壇多年的前議員說，和林女是今年在永康區某一飲酒場合認識，因相談甚歡，才互以兄妹相稱，並未正式結拜，雖然知道對方從事博奕產業，但對交往與細節並不清楚，是在十五日警方詢問，才知道林女出事了。