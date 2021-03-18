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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

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獨／遭擄女組頭身穿名牌 出入有高級休旅車及司機接送

聯合報 / 記者謝進盛邵心杰黃宣翰周宗禎／台南即時報導

遭擄走的林女家住台南市永康區，出入有高級休旅車及司機接送，令人側目，地方人士說，林女身上包包、衣物裝飾經常是一系列名牌，此次疑博奕糾紛出事，令地方震驚。

業界人士說，林女這次遭擄走，遲遲沒下落，懷疑可能因林女熟諳博奕系統操作等細節流程，林女遭人擄走，不談贖金，有刻意拖延癱瘓其博奕流程，影響金流調度意味。

據了解，林女是一名前台南縣議員的乾妹妹，已淡出政壇多年的前議員說，和林女是今年在永康區某一飲酒場合認識，因相談甚歡，才互以兄妹相稱，並未正式結拜，雖然知道對方從事博奕產業，但對交往與細節並不清楚，是在十五日警方詢問，才知道林女出事了。

一名名警界人士說，約兩個月前在新營地區一處宴會場合經友人介紹與林女有一面之緣，還相互敬酒，當時覺得林女身上帶著名牌包，相當醒目，席間氣氛相當熱絡，「很會帶動氣氛」，林女當時還搭著這輛白色豪華休旅車離開，讓與會者羨慕不已，後來打探才知道對方從事博奕，未進一步來往。

林姓女組頭疑因債務問題，被押走喬債務。圖／讀者提供
林姓女組頭疑因債務問題，被押走喬債務。圖／讀者提供

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