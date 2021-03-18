獨／上千萬債務糾紛！設伏擄走台南女組頭近六天 今天獲釋

台南市永康區卅一歲林姓女子，本月十三日凌晨前往白河關子嶺崁頂福安宮拜拜，下山途中在離廟約六公里外的一七五線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，女子強遭擄走，開車的司機兼保鏢遭六人打傷，警方初步調查，她疑因積欠一千多萬元債務，被人押走喬債，被擄走近六天後，今天獲釋回。

據指出，林女與同居男友經營球版下注，因與同行有上千萬元的債務糾紛，林女希望打二折抵銷債務，債務人不同意，萌生歹念，將林女強行押走。案發迄今，傳有地方人士介入處理，期能化解紛爭。

台南市刑大等專案小組陸續傳喚多人到案，聲押2人，2人請回，台南地院開羈押庭，2人裁押獲准。

白河關子嶺山區的崁頂福安宮以奉祀土地公福德正神著稱，近日適逢廟會活動，入夜信眾湧現，警方調查，林女十三日凌晨約一點多由司機開車載來崁頂福安宮祭拜，停留約一小時離開後，下山經過南市一七五線道路約三公里處白河南寮與關仔嶺聚落交界處的彎道時，司機發現後方有兩輛轎車尾隨，其中一輛突然超車至前方，另輛車自後追撞，林女的白色休旅車遭夾擊，造成車子多處凹陷，司機試圖掙脫無效，車子被逼到右側山坡動彈不得。

隨後兩輛車下來六名男子分持棍棒等鈍器，敲破車窗，將林女從車上強行拉出，身材魁梧的司機要搭救時，遭對方擊傷，右手事後縫了八針，手臂多處瘀青，無生命危險，林女遭擄走後，車子由一七五線接市道一七二線方向下山逃逸，家屬未接到歹徒贖金等電話，相當焦慮。

台南市刑警大隊、白河、永康等警分局組成專案小組，查出涉案兩輛轎車都是權利車，十三日在新化找到兩車，檢警從犯案過程研判，林女動向早已被對方掌握，因一七五線公路位處山區，發生地點偏僻且無聚落，尾隨後伺機下手，屬預謀犯案，檢警鎖定犯案對象，持搜索票收網逮人，追查幕後唆使的藏鏡人。