又是猜猜我是誰 67歲婦要匯30萬高雄警及時阻詐

高雄林姓女子因接獲詐騙集團來電，向他謊稱是老友，因做生意急需用錢，向他借取30萬元，林女慌張跑到銀行匯款時，遇上警方勸阻，經過警員苦口婆心勸誡，她終於發現誤入詐團陷阱，保住辛苦血汗錢。

三民二分局表示，昨天下午2點多時，民族所接獲轄區內合作金庫銀行來電，銀行稱有一名女子疑似遭到詐騙，需要警員到場協助。

警方到場時見到林女（67歲）準備要匯款30萬元立即上前關心，林女說，因接獲友人來電說生意需要，所以對方向她請求借貸金錢周轉，林即不疑有他到銀行辦理轉帳。