南投武界壩放水致死案 檢方驚訝全台水庫這項檢測未做

針對武界壩事件一案，南投地檢署依過失致死罪起訴台電蘇姓員工後，台電公司表示，全案目前已經進入司法程序，目前會尊重司法調查及判決結果，不便多做表示；但不幸事故發生後，台電立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為，包括增設水壩閘門開啟自動警報、增設廣播站及告示牌。

南投地檢署起訴書中表示，經過委請台灣科技大學鑑定後結論，認為6號壩頂排洪弧形閘門，因閘門開啟指令信號線絕緣劣化，原因多為高溫，高潮濕，衝擊電壓，張力拉扯等，應為高溫高濕交替作用下的老化現象。

檢方調查時發見，台灣各水庫中，除台電轄下21座水庫過去均未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目外，經濟部水利署包含石門水庫在內的5座水庫、台水公司轄管包含蘭潭水庫在內的21座水庫、以及苗栗明德水庫在內的3座水庫，均未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目。