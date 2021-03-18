快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投武界壩放水致死案 檢方驚訝全台水庫這項檢測未做

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

針對武界壩事件一案，南投地檢署依過失致死罪起訴台電蘇姓員工後，台電公司表示，全案目前已經進入司法程序，目前會尊重司法調查及判決結果，不便多做表示；但不幸事故發生後，台電立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為，包括增設水壩閘門開啟自動警報、增設廣播站及告示牌。

南投地檢署起訴書中表示，經過委請台灣科技大學鑑定後結論，認為6號壩頂排洪弧形閘門，因閘門開啟指令信號線絕緣劣化，原因多為高溫，高潮濕，衝擊電壓，張力拉扯等，應為高溫高濕交替作用下的老化現象。

檢方調查時發見，台灣各水庫中，除台電轄下21座水庫過去均未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目外，經濟部水利署包含石門水庫在內的5座水庫、台水公司轄管包含蘭潭水庫在內的21座水庫、以及苗栗明德水庫在內的3座水庫，均未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目。

台電對此發表聲明指出，武界壩事件後，立即針對各水壩、堰壩展開檢視查察，包括增設水壩閘門開啟自動警報，並採取放水時發布細胞廣播的新作法，落實提前預訪作為，同時增設廣播站及告示牌外，也強化值班員工緊急應變教育訓練，努力避免類似意外再次發生。

武界壩放水致死案發生不幸後，台電及檢方立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電及檢方立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電及檢方立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電及檢方立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電及檢方立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電及檢方立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供
武界壩放水致死案發生不幸後，台電立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為。圖／南投地檢署提供

石門水庫 台電 高溫

延伸閱讀

影／水情嚴峻！楊文科提寶三水庫、鳳山溪攔河堰興建

百年大旱水庫乾涸 蘇貞昌指示國軍必要時助清淤

影／強化救災戰力 台南市消防人員到南投移地訓練

台電武界壩異常放水釀4死 投檢偵結「過失致死」起訴值班員

相關新聞

獨／遭擄女組頭身穿名牌 出入有高級休旅車及司機接送

遭擄走的林女家住台南市永康區，出入有高級休旅車及司機接送，令人側目，地方人士說，林女身上包包、衣物裝飾經常是一系列名牌，...

南投武界壩放水致死案 檢方驚訝全台水庫這項檢測未做

針對武界壩事件一案，南投地檢署依過失致死罪起訴台電蘇姓員工後，台電公司表示，全案目前已經進入司法程序，目前會尊重司法調查...

七星潭人氣比特犬「總裁」遭活活打死 網友憤怒喊肉搜凶手

花蓮一隻混種比特犬「總裁」，月初在家門口且是繫繩狀況下，咬傷一隻未繫繩的臘腸狗，遭臘腸狗梅姓飼主抓住項圈怒踹，當場死亡。...

影／左轉與BMW擦撞整車爛 81歲老夫婦卡車內慘死

台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午12點多，發生重大車禍，81歲王姓阿公駕駛國產轎車載同年齡洪姓妻子，左轉與直行BMW...

影／單車沒倒機車先倒！左轉大PK？網虧「機車輸單車」

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」 上傳一段影片，一輛機車在行駛當中，遇到前方另一台單車，單車騎士轉...

被擄6天獲釋 博弈女大亨肩扛子龍長槍…也是公益愛貓奴

台南永康林姓博弈女大亨，從臉書中可以看出她重情義、豪爽率真的個性，員工眼中她是「芳姊、董娘」、她喜歡與朋友飲酒聚會，和五隻寵物貓暱在一起，又像個小女生；她還是新營菩薩殿循行堂建廟主委，常發文招募志工、發送物資與籌備送貓糧，展現她公益行善的一面；2月才換上的臉書大頭照，她扛著趙子龍長槍，嶄露渾身是膽、萬夫莫敵的霸氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。