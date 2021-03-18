聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投武界壩放水致死案 檢方驚訝全台水庫這項檢測未做
針對武界壩事件一案，南投地檢署依過失致死罪起訴台電蘇姓員工後，台電公司表示，全案目前已經進入司法程序，目前會尊重司法調查及判決結果，不便多做表示；但不幸事故發生後，台電立即針對所屬各水壩、堰壩展開檢視與改善作為，包括增設水壩閘門開啟自動警報、增設廣播站及告示牌。
南投地檢署起訴書中表示，經過委請台灣科技大學鑑定後結論，認為6號壩頂排洪弧形閘門，因閘門開啟指令信號線絕緣劣化，原因多為高溫，高潮濕，衝擊電壓，張力拉扯等，應為高溫高濕交替作用下的老化現象。
檢方調查時發見，台灣各水庫中，除台電轄下21座水庫過去均未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目外，經濟部水利署包含石門水庫在內的5座水庫、台水公司轄管包含蘭潭水庫在內的21座水庫、以及苗栗明德水庫在內的3座水庫，均未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目。
台電對此發表聲明指出，武界壩事件後，立即針對各水壩、堰壩展開檢視查察，包括增設水壩閘門開啟自動警報，並採取放水時發布細胞廣播的新作法，落實提前預訪作為，同時增設廣播站及告示牌外，也強化值班員工緊急應變教育訓練，努力避免類似意外再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言