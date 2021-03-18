影／左轉與BMW擦撞整車爛 81歲老夫婦卡車內慘死

台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午12點多，發生重大車禍，81歲王姓阿公駕駛國產轎車載同年齡洪姓妻子，左轉與直行BMW轎車發生撞擊，王姓阿公與坐副駕駛座妻子卡在車內，安全氣囊未爆開，送醫不治；BMW轎車駕駛陳姓男子與顏姓妻子輕傷送醫，現場無煞車痕，車禍原因警方調查中。

警方說，51歲陳姓駕駛酒測值零，駕駛BMW轎車載50歲顏姓妻子，沿台1線水上鄉開往嘉義市北上車道，王姓阿公載妻子駕駛國產轎車，由北往南在路口正要左轉，BMW轎車南往北直行，2輛車在路口發生嚴重撞擊，波及路旁1輛轎車，所幸車內無人。

警方表示，2車撞擊力道猛烈，現場無煞車痕，車頭車身幾乎撞爛，零件散落一地，讓人看了怵目驚心，王姓阿公與洪姓阿嬤夫婦卡在車內，傷重不治，警方對陳姓駕駛酒測，並無酒駕；洪姓阿公高齡駕駛，駕照是否重新更換，警方調查中。

消防局獲報出動水上、三和、鹿草及祥和分隊等，共計6車2輛消防車、4輛救護車搶救，人車到場發現有4名傷患，2名受困車內無生命跡象，協助脫困後，將4名傷患分別送往嘉榮醫院、部嘉醫院及嘉基，陳姓駕駛與顏姓妻子身體擦傷，意識清楚。