快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

影／左轉與BMW擦撞整車爛 81歲老夫婦卡車內慘死

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午12點多，發生重大車禍，81歲王姓阿公駕駛國產轎車載同年齡洪姓妻子，左轉與直行BMW轎車發生撞擊，王姓阿公與坐副駕駛座妻子卡在車內，安全氣囊未爆開，送醫不治；BMW轎車駕駛陳姓男子與顏姓妻子輕傷送醫，現場無煞車痕，車禍原因警方調查中。

警方說，51歲陳姓駕駛酒測值零，駕駛BMW轎車載50歲顏姓妻子，沿台1線水上鄉開往嘉義市北上車道，王姓阿公載妻子駕駛國產轎車，由北往南在路口正要左轉，BMW轎車南往北直行，2輛車在路口發生嚴重撞擊，波及路旁1輛轎車，所幸車內無人。

警方表示，2車撞擊力道猛烈，現場無煞車痕，車頭車身幾乎撞爛，零件散落一地，讓人看了怵目驚心，王姓阿公與洪姓阿嬤夫婦卡在車內，傷重不治，警方對陳姓駕駛酒測，並無酒駕；洪姓阿公高齡駕駛，駕照是否重新更換，警方調查中。

消防局獲報出動水上、三和、鹿草及祥和分隊等，共計6車2輛消防車、4輛救護車搶救，人車到場發現有4名傷患，2名受困車內無生命跡象，協助脫困後，將4名傷患分別送往嘉榮醫院、部嘉醫院及嘉基，陳姓駕駛與顏姓妻子身體擦傷，意識清楚。

台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝
台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午，發生重大車禍，造成2死2傷，現場無煞車痕。記者魯永明／翻攝

BMW 嘉義 車禍

延伸閱讀

轎車暴衝 撞進交通中隊

BMW電動車銷售占比 拚50%

影／國道緩撞車又被撞慘！竹南段清理路面 轎車一頭撞上

影／電影「天能」真實上演 BMW台中市區快車道倒車

相關新聞

獨／遭擄女組頭身穿名牌 出入有高級休旅車及司機接送

遭擄走的林女家住台南市永康區，出入有高級休旅車及司機接送，令人側目，地方人士說，林女身上包包、衣物裝飾經常是一系列名牌，...

南投武界壩放水致死案 檢方驚訝全台水庫這項檢測未做

針對武界壩事件一案，南投地檢署依過失致死罪起訴台電蘇姓員工後，台電公司表示，全案目前已經進入司法程序，目前會尊重司法調查...

七星潭人氣比特犬「總裁」遭活活打死 網友憤怒喊肉搜凶手

花蓮一隻混種比特犬「總裁」，月初在家門口且是繫繩狀況下，咬傷一隻未繫繩的臘腸狗，遭臘腸狗梅姓飼主抓住項圈怒踹，當場死亡。...

影／左轉與BMW擦撞整車爛 81歲老夫婦卡車內慘死

台1線嘉義縣水上鄉北上路段中山路中午12點多，發生重大車禍，81歲王姓阿公駕駛國產轎車載同年齡洪姓妻子，左轉與直行BMW...

影／單車沒倒機車先倒！左轉大PK？網虧「機車輸單車」

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」 上傳一段影片，一輛機車在行駛當中，遇到前方另一台單車，單車騎士轉...

被擄6天獲釋 博弈女大亨肩扛子龍長槍…也是公益愛貓奴

台南永康林姓博弈女大亨，從臉書中可以看出她重情義、豪爽率真的個性，員工眼中她是「芳姊、董娘」、她喜歡與朋友飲酒聚會，和五隻寵物貓暱在一起，又像個小女生；她還是新營菩薩殿循行堂建廟主委，常發文招募志工、發送物資與籌備送貓糧，展現她公益行善的一面；2月才換上的臉書大頭照，她扛著趙子龍長槍，嶄露渾身是膽、萬夫莫敵的霸氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。