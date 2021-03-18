台中消防水箱車巡公墓 上坡起步突熄火滑落4公尺深山谷

台中市消防局一輛水箱車，今天上午在豐原區南陽路出勤時發生意外，整輛車跌落約4公尺深的山谷翻覆，造成車頂塌陷、擋風玻璃全碎，車內兩名消防員擦傷，送醫急救後已返隊休養。

今天上午9時46分，警方獲報台中市豐原區南陽路58巷310弄往觀音山方向，一輛消防水箱車執行墓地巡邏勤務時，不慎跌落約4公尺深的山谷，兩名消防人員已自行爬出，消防局獲報立即派遣人車前往救援。

根據調查，當時消防水箱車在豐原山區的墳墓巡邏，疑似在上坡路段為了閃避對向來車，消防車駕駛踩煞車後，車輛突然熄火失去動力，儘管駕駛緊急拉手剎車，但因該路段陡峭，整輛車仍直接往下滑，衝向邊坡跌落山谷導致翻覆。駕駛29歲謝姓隊員、副駕駛座37歲謝姓隊員皆四肢擦傷，謝姓駕駛無酒駕，詳細事故原因還要進一步調查釐清。

不過水箱車跌落山谷翻覆，導致車頂塌陷、擋風玻璃全碎，毀損相當嚴重，今天下午1時許才被吊車拖回保養廠修繕。據了解，每輛水箱車造價約350至450萬元，該車於2012年出廠，已經使用8年，但因毀損嚴重，修繕費用龐大，需評估是否有修繕價值。