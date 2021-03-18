屏東某大學馬來西亞籍僑生宿舍猝逝 學校協助家屬來台

屏東某大學馬來西亞籍僑生黃姓男子，同學發現他還沒有起床，叫他起床時，驚覺沒有呼吸心跳，消防局人員趕抵現場，發現黃姓男子已無生命跡象，當場死亡。示意圖／ingimage

屏東某大學馬來西亞籍僑生黃姓男子，本月16日上午8點多，同學發現他還沒有起床，叫他起床時，驚覺沒有呼吸心跳，趕緊通報舍方人員、校護，並通報消防局，消防局人員趕抵現場，發現黃姓男子已無生命跡象，當場死亡，警方報請檢方相驗，19日將解剖釐清死因。

據了解，16日上午8點多時，室友發現，20歲馬來西亞籍僑生黃姓男子還沒起床，叫他起床時，卻發現沒有呼吸心跳，趕緊通報相關人員，消防局救護人員抵達宿舍後，僑生黃姓男子已無生命跡象，當場死亡，交由警方處理。

警方報請檢方相驗後，19日將解剖釐清，學校也通知黃姓學生在馬來西亞的家屬，家屬預計明天晚間抵達台灣。由於正值防疫期間，校方請僑委會、教育部協助，與衛福部通報，盡全力協助家屬。