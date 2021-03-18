快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民婦人帶孫出門迷路徘徊 高雄警以英文助兩人返家

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月14日心血來潮帶孫子出門散步，因不常外出又不太會說中文不慎迷路，只能到附近派出所外徘徊，員警見狀以流利英文詢問，並根據鍾婦身上的證件帶她及孫子成功返家。

鍾婦向警方表示，她是從印尼嫁來台灣的新住民，平常很少出門，與家人都用英文溝通，所以也不太會說中文，當天她想說適逢六日，帶孫子外出散心，卻不小心迷路，只好求助員警。

幸好鍾婦身上有帶身分證件，員警根據身分證件上的住址護送兩人回家時，鍾婦女兒正在家門外著急等著兩人，她說，鍾婦很少出門，沒想到會突然帶外孫外出，因鍾婦身上沒有帶手機，家人都很擔心他們去了哪裡，只能焦急等在門外，感謝員警不嫌棄媽媽的言語遲鈍及行動緩慢，主動貼心帶他們返家。

高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月趁假日帶孫子出門散步，卻不慎迷路到派出所求救，員警暖心帶兩人返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月趁假日帶孫子出門散步，卻不慎迷路到派出所求救，員警暖心帶兩人返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月趁假日帶孫子出門散步，卻不慎迷路到派出所求救，員警暖心帶兩人返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月趁假日帶孫子出門散步，卻不慎迷路到派出所求救，員警暖心帶兩人返家。記者陳玫伶／翻攝

印尼 身分證 新住民 警察

延伸閱讀

鮭魚之亂！陳其邁自稱陳石斑：改名長短非重點 好吃才重要

高雄林園驚傳男子持刀砍殺越南籍女友再輕生 幸均獲救

高雄空品差 北高雄局部紅色警示

粉橘色的甜蜜情懷─高雄牛乳大王

相關新聞

七星潭人氣比特犬「總裁」遭活活打死 網友憤怒喊肉搜凶手

花蓮一隻混種比特犬「總裁」，月初在家門口且是繫繩狀況下，咬傷一隻未繫繩的臘腸狗，遭臘腸狗梅姓飼主抓住項圈怒踹，當場死亡。...

台中消防水箱車巡公墓 上坡起步突熄火滑落4公尺深山谷

台中市消防局一輛水箱車，今天上午在豐原區南陽路出勤時發生意外，整輛車跌落約4公尺深的山谷翻覆，造成車頂塌陷、擋風玻璃全碎...

屏東某大學馬來西亞籍僑生宿舍猝逝 學校協助家屬來台

屏東某大學馬來西亞籍僑生黃姓男子，本月16日上午8點多，同學發現他還沒有起床，叫他起床時，驚覺沒有呼吸心跳，趕緊通報舍方...

新住民婦人帶孫出門迷路徘徊 高雄警以英文助兩人返家

高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月14日心血來潮帶孫子出門散步，因不常外出又不太會說中文不慎迷路，只能到附近派出所外...

台南西港清晨民宅大火猛烈 住警器驚醒一家8口順利逃生

台南市西港區檨林里東竹林2號今天清晨4點49分發生住宅火警，台南市消防局出動西港、麻豆、佳里、安定等16車29人到場搶救...

機車託管土地公最安全？黃湯下肚後還是忘記了

王姓男子14日為了要與友人小酌，將機車停在東區土地公廟前，自覺停在土地公廟前好記又安全，王再搭計程車前往赴宴，沒想到黃湯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。