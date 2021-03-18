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新住民婦人帶孫出門迷路徘徊 高雄警以英文助兩人返家
高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月14日心血來潮帶孫子出門散步，因不常外出又不太會說中文不慎迷路，只能到附近派出所外徘徊，員警見狀以流利英文詢問，並根據鍾婦身上的證件帶她及孫子成功返家。
鍾婦向警方表示，她是從印尼嫁來台灣的新住民，平常很少出門，與家人都用英文溝通，所以也不太會說中文，當天她想說適逢六日，帶孫子外出散心，卻不小心迷路，只好求助員警。
幸好鍾婦身上有帶身分證件，員警根據身分證件上的住址護送兩人回家時，鍾婦女兒正在家門外著急等著兩人，她說，鍾婦很少出門，沒想到會突然帶外孫外出，因鍾婦身上沒有帶手機，家人都很擔心他們去了哪裡，只能焦急等在門外，感謝員警不嫌棄媽媽的言語遲鈍及行動緩慢，主動貼心帶他們返家。
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