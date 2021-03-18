快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七星潭人氣比特犬「總裁」遭活活打死 網友憤怒喊肉搜凶手

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一隻混種比特犬「總裁」，月初在家門口且是繫繩狀況下，咬傷一隻未繫繩的臘腸狗，遭臘腸狗梅姓飼主抓住項圈怒踹，當場死亡。「總裁」主人在七星潭擺攤賣椰子水，人狗相依為命，當地愛狗人士得知，怒將此事貼上臉書，引起網友怒火。花蓮警分局表示，目前先以毀損罪嫌偵辦，是否涉及動保法部分現由動植物防疫所釐清。

「總裁」長年隨飼主在七星潭擺攤賣椰子水，知名度相當高。一名愛狗的林姓網友，近日在臉書貼文，表示總裁的飼主陳姓阿伯是一位弱勢老人家，跟總裁相依為命，每天載牠去七星潭做生意，很多遊客喜歡總裁，都跟牠玩和互動。

貼文指出，兩周前「總裁」的飼主陳姓阿伯去買便當，將「總裁」綁在花蓮市住處門口，一名男子帶自家臘腸狗經過，臘腸狗沒繫繩，沒注意下跑去讓總裁咬到，臘腸狗飼主抓狂似的拉著總裁的狗項圈，對牠又打又踹，旁邊目擊者制止，那位先生完全不理，往死裡打，陳姓阿伯回來看到，表示願意賠償對方狗的醫療費，對方還是狂打，狗就被活活打死。

文圖貼出後，引爆網友怒火，還說要肉搜臘腸狗飼主。林姓網友今天說，狗咬狗難免，但「總裁」當時是綁著，反而是對方的臘腸犬沒繫繩，更何況，被咬傷可以索償，但絕對不能動私刑打死狗，貼出文章希望獲得相關單位重視。

花蓮警分局今天證實已接獲報案，表示此事發生在3月1日，目前朝毀損罪方向偵辦，同時通知縣政府動植物防疫所釐清是否涉及動保法部分。動防所表示已將「總裁」送解剖，待收到報告後再作釐清。

「總裁」模樣可愛，是花蓮七星潭的人氣犬，卻遭人活活打死，引發網友怒火。圖／林姓網友提供
「總裁」模樣可愛，是花蓮七星潭的人氣犬，卻遭人活活打死，引發網友怒火。圖／林姓網友提供
「總裁」模樣可愛，是花蓮七星潭的人氣犬，卻遭人活活打死，引發網友怒火。圖／林姓網友提供
「總裁」模樣可愛，是花蓮七星潭的人氣犬，卻遭人活活打死，引發網友怒火。圖／林姓網友提供
在花蓮七星潭擺攤賣椰子水的陳姓阿伯，對於相依為命的愛犬「總裁」遭人活活打死，感到悲痛。記者王燕華／攝影
在花蓮七星潭擺攤賣椰子水的陳姓阿伯，對於相依為命的愛犬「總裁」遭人活活打死，感到悲痛。記者王燕華／攝影
「總裁」模樣可愛，是花蓮七星潭的人氣犬，卻遭人活活打死，引發網友怒火。圖／林姓網友提供
「總裁」模樣可愛，是花蓮七星潭的人氣犬，卻遭人活活打死，引發網友怒火。圖／林姓網友提供

動保法

延伸閱讀

高捷萌貓站長蜜柑人氣旺 陳其邁：總統將探班

Biion親水特務鞋體驗會好評 嘖嘖募資人氣急上升

11家人氣品牌「買一送一」懶人包！麥當勞、星巴克、手搖全品項買1送1快收

奈良美智人氣爆棚！這「兩大原因」是關鍵 專家建議這樣入門

相關新聞

七星潭人氣比特犬「總裁」遭活活打死 網友憤怒喊肉搜凶手

花蓮一隻混種比特犬「總裁」，月初在家門口且是繫繩狀況下，咬傷一隻未繫繩的臘腸狗，遭臘腸狗梅姓飼主抓住項圈怒踹，當場死亡。...

台中消防水箱車巡公墓 上坡起步突熄火滑落4公尺深山谷

台中市消防局一輛水箱車，今天上午在豐原區南陽路出勤時發生意外，整輛車跌落約4公尺深的山谷翻覆，造成車頂塌陷、擋風玻璃全碎...

屏東某大學馬來西亞籍僑生宿舍猝逝 學校協助家屬來台

屏東某大學馬來西亞籍僑生黃姓男子，本月16日上午8點多，同學發現他還沒有起床，叫他起床時，驚覺沒有呼吸心跳，趕緊通報舍方...

新住民婦人帶孫出門迷路徘徊 高雄警以英文助兩人返家

高雄市楠梓區一位來自印尼的鍾姓婦人本月14日心血來潮帶孫子出門散步，因不常外出又不太會說中文不慎迷路，只能到附近派出所外...

台南西港清晨民宅大火猛烈 住警器驚醒一家8口順利逃生

台南市西港區檨林里東竹林2號今天清晨4點49分發生住宅火警，台南市消防局出動西港、麻豆、佳里、安定等16車29人到場搶救...

機車託管土地公最安全？黃湯下肚後還是忘記了

王姓男子14日為了要與友人小酌，將機車停在東區土地公廟前，自覺停在土地公廟前好記又安全，王再搭計程車前往赴宴，沒想到黃湯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。