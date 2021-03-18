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七星潭人氣比特犬「總裁」遭活活打死 網友憤怒喊肉搜凶手
花蓮一隻混種比特犬「總裁」，月初在家門口且是繫繩狀況下，咬傷一隻未繫繩的臘腸狗，遭臘腸狗梅姓飼主抓住項圈怒踹，當場死亡。「總裁」主人在七星潭擺攤賣椰子水，人狗相依為命，當地愛狗人士得知，怒將此事貼上臉書，引起網友怒火。花蓮警分局表示，目前先以毀損罪嫌偵辦，是否涉及動保法部分現由動植物防疫所釐清。
「總裁」長年隨飼主在七星潭擺攤賣椰子水，知名度相當高。一名愛狗的林姓網友，近日在臉書貼文，表示總裁的飼主陳姓阿伯是一位弱勢老人家，跟總裁相依為命，每天載牠去七星潭做生意，很多遊客喜歡總裁，都跟牠玩和互動。
貼文指出，兩周前「總裁」的飼主陳姓阿伯去買便當，將「總裁」綁在花蓮市住處門口，一名男子帶自家臘腸狗經過，臘腸狗沒繫繩，沒注意下跑去讓總裁咬到，臘腸狗飼主抓狂似的拉著總裁的狗項圈，對牠又打又踹，旁邊目擊者制止，那位先生完全不理，往死裡打，陳姓阿伯回來看到，表示願意賠償對方狗的醫療費，對方還是狂打，狗就被活活打死。
文圖貼出後，引爆網友怒火，還說要肉搜臘腸狗飼主。林姓網友今天說，狗咬狗難免，但「總裁」當時是綁著，反而是對方的臘腸犬沒繫繩，更何況，被咬傷可以索償，但絕對不能動私刑打死狗，貼出文章希望獲得相關單位重視。
花蓮警分局今天證實已接獲報案，表示此事發生在3月1日，目前朝毀損罪方向偵辦，同時通知縣政府動植物防疫所釐清是否涉及動保法部分。動防所表示已將「總裁」送解剖，待收到報告後再作釐清。
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