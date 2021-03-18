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台南西港清晨民宅大火猛烈 住警器驚醒一家8口順利逃生

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市西港區檨林里東竹林2號今天清晨4點49分發生住宅火警，台南市消防局出動西港、麻豆、佳里、安定等16車29人到場搶救，現場由第三救災救護大隊楊子濬大隊長指揮，火勢在5時15分控制，5時20分撲滅，幸好住宅警報器發揮功能，火場1家8口倉皇逃生，無人員傷亡，起火原因仍待火災調查人員釐清。

火警現場為一層樓鐵皮磚造建築物，西港消防分隊抵達現場後發現建築物右側臥室及廚房已陷入火海，火勢猛烈。該臥室為屋主行動不便之兒子居住，幸好起火處所108年10月23日已由西港分隊進行居家訪視並協助安裝住警器。

火災當下住警器於第一時間響起，讓該兒子第一時間產生警覺，立刻起身準備逃至屋外，並由聞警報聲而來的街坊鄰居陳姓姐弟協助攙扶逃生，且同時通知仍在睡夢中的其他親屬立刻向外逃生， 1家8口在屋外會合，順利逃生且無生命危險。

消防局指出，該起火處所緊鄰其他民宅，第一時間轄區西港分隊佈署2水線侷限火勢，並周界防護，防止火勢延燒，相關搶救作為得宜。燃燒面積初估20平方公尺，財物損失估計約5000元。

消防局第三救災救護大隊大隊長楊子濬表示，該起火警現場因裝設住宅用火災警報器，及早發揮預警，讓民眾可以立即逃生及應變，進而保障生命安全。呼籲民眾應踴躍安裝，特別是家中有避難弱者或長者等人員。有關住宅用火災警報器等相關知識，民眾若有興趣或疑問，都歡迎至各地消防隊詢問。

台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港區檨林里東竹林平房民宅火警，幸好住警器發揮功能，一家8口順利逃生。記者吳淑玲／翻攝

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