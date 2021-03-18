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機車託管土地公最安全？黃湯下肚後還是忘記了

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

王姓男子14日為了要與友人小酌，將機車停在東區土地公廟前，自覺停在土地公廟前好記又安全，王再搭計程車前往赴宴，沒想到黃湯下肚後，還是忘記找不到機車，次日向警方報案，警在數百公尺外的福德祠尋獲王男機車，王男這時才如夢初醒，對於自己的迷糊也感到不好意思。

台中市警三分局立德派出所警員羅挺維、張譯升，15日中午接獲王姓男子（36歲）報案，稱停放於超商前的機車不見了。王向警表示，14日特地將機車停放超商前，搭乘計程車到朋友家喝酒，翌日返回原處卻發現機車不見了，周邊也遍尋不著，懷疑機車遭竊，緊張地向警方報案。

警方為謹慎求證，除在超商周遭尋找外，也調閱鄰近路口監視器，在多位員警共同努力下，最終在數百公尺外的土地公廟前尋獲王男機車。

王男到現場看到機車這才想起來，友人突然邀約要喝酒，恰好行經土地公廟，當時自覺機車放在廟前好記又最安全，便將機車停放土地公廟前，隨後搭乘計程車前往友人家，自嘲可能喝多了才會記憶錯亂，能順利找回愛車十分高興，頻頻向警方致謝。

警方提醒，停車時除了找尋方便記憶的標的物外，另可隨手拍照紀錄停車時間及地點，避免因久停多日或是地處陌生而記錯地點。

王男為了要與友人小酌，將機車停在東區土地公廟前，自覺停在土地公廟前好記又安全，王再搭計程車前往赴宴，沒想到黃湯下肚後，還是忘記找不到機車，向警方報案，警在數百公尺外的土地公廟前尋獲王男機車。圖／警方提供
王男為了要與友人小酌，將機車停在東區土地公廟前，自覺停在土地公廟前好記又安全，王再搭計程車前往赴宴，沒想到黃湯下肚後，還是忘記找不到機車，向警方報案，警在數百公尺外的土地公廟前尋獲王男機車。圖／警方提供

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