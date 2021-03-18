影／桃園女騎士搶紅燈車禍 撞女騎士骨折卻肇逃網熱議

桃園市61歲章姓女子前天上午騎機車從桃園區國際路往市區行駛，行經國際、大興西路口，趁右轉燈號轉紅燈，竟直衝撞上綠燈直行的黃姓機車女騎士，雙雙倒在路口無法動彈，造成黃女肩胛骨骨折，章女隨後肇事逃逸，黃女送醫急救無生命危險，警方循線查獲章女到案，並依肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，章女行駛桃園區國際路、大興西路口，當時右轉號誌轉紅燈之際，章女卻未遵行停車，反而直接衝過大興西路口，閃過多輛綠燈直行汽車後，衝撞直行的黃女（37歲）機車女騎士，雙雙倒在路口，車多行經險象環生，幸好義交協助疏導交通。

車禍造成黃女肩胛骨骨折、躺在地上無法動彈，未料章女隨後起身，未查看黃女傷勢，竟自行騎機車逃逸，警方、消防隊員趕到將黃女送醫急救，住院治療無生命危險。