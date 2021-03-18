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影／桃園女騎士搶紅燈車禍 撞女騎士骨折卻肇逃網熱議

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市61歲章姓女子前天上午騎機車從桃園區國際路往市區行駛，行經國際、大興西路口，趁右轉燈號轉紅燈，竟直衝撞上綠燈直行的黃姓機車女騎士，雙雙倒在路口無法動彈，造成黃女肩胛骨骨折，章女隨後肇事逃逸，黃女送醫急救無生命危險，警方循線查獲章女到案，並依肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，章女行駛桃園區國際路、大興西路口，當時右轉號誌轉紅燈之際，章女卻未遵行停車，反而直接衝過大興西路口，閃過多輛綠燈直行汽車後，衝撞直行的黃女（37歲）機車女騎士，雙雙倒在路口，車多行經險象環生，幸好義交協助疏導交通。

車禍造成黃女肩胛骨骨折、躺在地上無法動彈，未料章女隨後起身，未查看黃女傷勢，竟自行騎機車逃逸，警方、消防隊員趕到將黃女送醫急救，住院治療無生命危險。

該起車禍發生後，被熱心民眾拍攝PO網，引起網友熱議，紛紛批評，警方循線查獲章女到案，章女供稱，當時太緊張，看到路口危險，情急之下，就騎機車離開現場。警方表示，章女坦承車禍逃逸，訊後將她依肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市章女機車乘右轉燈號轉紅燈，撞傷綠燈直行黃姓女騎士肩胛骨骨折受傷，之後肇事逃肇遭查獲法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市章女機車乘右轉燈號轉紅燈，撞傷綠燈直行黃姓女騎士肩胛骨骨折受傷，之後肇事逃肇遭查獲法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市章女機車乘右轉燈號轉紅燈，撞傷綠燈直行黃姓女騎士肩胛骨骨折受傷，之後肇事逃肇遭查獲法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市章女機車乘右轉燈號轉紅燈，撞傷綠燈直行黃姓女騎士肩胛骨骨折受傷，之後肇事逃肇遭查獲法辦。記者曾增勳／翻攝

車禍 骨折

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