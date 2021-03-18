台南改裝汽機車噪音檢舉案件多 民眾就是監視器

台南市環保局為降低改裝汽機車噪音，去年會同警察、監理單位共攔查1700餘輛，經檢測共215件音量超標，依違反噪音管制法處1800元至3600元罰鍰。

市長黃偉哲表示，許多熱愛玩車的車友，都想讓車子更酷、更炫，少數駕駛會不當改裝排氣管、引擎或傳動等而製造出高噪音，儼然成為馬路上公害，市府各單位協力執法，祭出各種管制方式為民把關，降低車輛噪音擾寧並保障交通安全。

經統計，去年共執行35次聯合路邊攔查高噪音汽機車，共攔查1703輛改裝車，其中有噪音之虞446輛，174輛檢測不合格。另外，警政單位通報及民眾檢舉噪音車案，經召回檢測41件不合格。

環保局長謝世傑表示，不少改裝車的車主以為噪音稽查只有路邊攔查，但隨著科技進步與帶來的便利性，藉由拍照、錄影等方式蒐證的檢舉案件也日益增加，單是民眾提供的檢舉案每個月約60件。