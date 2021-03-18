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台南改裝汽機車噪音檢舉案件多 民眾就是監視器
台南市環保局為降低改裝汽機車噪音，去年會同警察、監理單位共攔查1700餘輛，經檢測共215件音量超標，依違反噪音管制法處1800元至3600元罰鍰。
市長黃偉哲表示，許多熱愛玩車的車友，都想讓車子更酷、更炫，少數駕駛會不當改裝排氣管、引擎或傳動等而製造出高噪音，儼然成為馬路上公害，市府各單位協力執法，祭出各種管制方式為民把關，降低車輛噪音擾寧並保障交通安全。
經統計，去年共執行35次聯合路邊攔查高噪音汽機車，共攔查1703輛改裝車，其中有噪音之虞446輛，174輛檢測不合格。另外，警政單位通報及民眾檢舉噪音車案，經召回檢測41件不合格。
環保局長謝世傑表示，不少改裝車的車主以為噪音稽查只有路邊攔查，但隨著科技進步與帶來的便利性，藉由拍照、錄影等方式蒐證的檢舉案件也日益增加，單是民眾提供的檢舉案每個月約60件。
雖然檢舉案的實際檢測不合格數看似不多，但只要是拍攝的照片、影片能夠清楚辨識車牌、地點、時間、排氣管、違規事實等，經環保局查證屬實都會通知車主到檢。環保局人員也透露，通知到檢的車主幾乎都會先將車輛改善或調整到最佳狀態，才去接受檢測，因此不合格率才偏低。
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